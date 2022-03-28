烏克蘭局勢｜烏國防情報局長：普京試圖在烏建立朝鮮半島模式

俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯作普丁）正考慮烏克蘭的「朝鮮半島」方案？烏克蘭軍情負責人稱，普京試圖將烏克蘭一分為二，「在烏克蘭製造朝鮮和韓國」。



據美國有線新聞網絡（CNN）3月27日報道，烏克蘭軍事情報負責人表示，俄羅斯總統普京可能希望將烏克蘭一分為二，就像朝鮮和韓國一樣。

烏克蘭國防情報局（Defense Intelligence Agency）局長布達諾夫（Kyrylo Budanov）准將表示，俄羅斯在基輔周圍的行動已經失敗，現在俄羅斯軍隊不可能推翻烏克蘭政府，普京對烏克蘭的戰爭現在集中在該國的南部和東部。

布達諾夫認為，普京正在考慮烏克蘭的「朝鮮半島」方案。也就是說，俄羅斯軍隊將試圖在烏克蘭的未佔領地區和被佔領地區之間劃定一條分界線，「事實上，這是試圖在烏克蘭製造出朝鮮和韓國」。

布達諾夫表示，俄羅斯仍致力於建立一條從俄羅斯邊境到克里米亞的陸上走廊，他預計俄羅斯將嘗試將俄羅斯佔領的領土統一成一個整體。

布達諾夫指出，「我們已經看到有人試圖在（烏克蘭）被佔領領土上建立『平行』當局，迫使人們放棄（烏克蘭）貨幣。」

布達諾夫預計烏克蘭人將反抗俄羅斯將烏克蘭一分為二的企圖。

據英媒報道，烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）3月27日表示，作為和平協議的一部分，烏克蘭願意在東頓巴斯地區的地位問題上保持中立和妥協。

不過澤連斯基後來在夜間視像講話中表示，在任何談判中，他都會堅持烏克蘭的「領土完整」。