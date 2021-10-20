美國女子地鐵車廂內遭強姦　乘客竟沒有制止　還有人拿起手機拍攝

美國賓夕法尼亞州費城1名女子近日搭乘藍線列車時，於車廂內慘遭陌生人性侵，警方事後表示在場竟然有多達10名其他乘客選擇「視而不見」。



根據當地媒體報道，受害女子13日下班後喝了幾杯啤酒，並在晚上9點15分登上列車。

幾分鐘後犯人恩戈（Fiston Ngoy）走進火車，坐到她旁邊的座位並開始試圖觸摸她……

遭強姦時車廂內有多達10名乘客卻無人幫忙或報警（點擊了解更多及瀏覽相關照片）▼▼▼

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列車車廂的監視器影片顯示，這名女子試圖拒絕恩戈，從最初觸摸到最終對她進行性侵時一再將他推開，但最後仍被得逞。報道稱，在整宗超過45分鐘的事件中，其他乘客將手機對準恩戈，但卻無人干預。一直到最後終於有賓夕法尼亞州東南地區交通局（SEPTA）的員工打電話通報，稱「列車上有女生出事」，警方隨即派員前往處理，當場將恩戈逮捕並將受害女性送醫。

SEPTA局長內斯托（Thomas Nestel III）指出「有多達10人看到恩戈對該女子的舉動，我們查看是否有人當時將手機放在耳邊，表明可能正在撥打報案電話。相反的是，我們看到的是人們舉起手機，好像在錄音或拍照」。SEPTA發言人戈登（John Golden）也直呼「火車上還有其他人目睹這種可怕的行為，如果乘客報案，可能會更早停止」。據當地媒體報道，現年35歲的犯案者恩戈目前面臨強姦、非自願性交、性侵犯和其他罪行的指控。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】