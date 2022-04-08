烏克蘭局勢｜不忿Chanel抵制俄羅斯　俄女星發起怒剪品牌手袋行動

俄烏開戰已來到第43天，全球各大企業紛紛對俄羅斯祭出經濟制裁。俄國28歲知名女星艾莫什金娜（Marina Ermoshkina）日前對於全球精品集團Chanel制裁措施表達不滿，便在社群平台強烈抗議，並憤怒地將該品牌包包剪爛，消息曝光後，俄國眾多女星也紛紛效仿。



根據《每日星報》指出，艾莫什金娜近日在Instagram分享一段影片，畫面中她用一把巨大剪刀將Chanel手提包狠狠剪破，並氣憤說道，若擁有Chanel代表出賣祖國、必須背棄尊嚴，那她寧可不要，「擁有Chanel並不重要，我們才是這個品牌的代言人。」最後更呼籲大眾一起毀壞Chanel產品。

一眾俄羅斯女星以行動抵制Chanel制裁措施：（按圖了解）

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另外，42歲女模邦亞（Victoria Bonya）與DJ古塞瓦（Katya Guseva）也開始效仿「剪Chanel手袋行動」，表示如果Chanel要她們背棄自己的國家，轉而支持他們，那「大可不必」，影片中可以明顯感覺到，兩人都堅定地展示自己的愛國信念。

據瞭解，世界最大精品集團LVMH、法國奢侈品牌愛馬仕以及歷峰集團等也加入抵俄行列，對於諸多品牌接連暫停在俄國的業務，不少人驚呼俄國恐重回「石器時代」。而Chanel先前更要求俄國客戶簽署「不再國內使用該品牌產品」的合約，引發強烈反彈，俄國眾多女模、網美們更怒批Chanel已患上「俄羅斯恐懼症」。

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