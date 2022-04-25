法國大選｜票站調查指馬克龍得票近6成連任　馬林勒龐承認落敗

法國總統大選第二輪投票4月24日舉行，投票在香港時間25日結束。這場由現任總統馬克龍（Emmanuel Macron）與極右翼政黨國民聯盟（RN）領袖馬林勒龐（Marine Le Pen）一決勝負的戰局，據票站調查，由馬克龍勝出，他的對手馬林勒龐發表講話，承認落敗。



根據法媒，第2輪投票在格林威治標準時間24日上午6時（香港時間24日下午2時）至24日下午6時（香港時間25日上午2時）進行。據票站調查，馬克龍獲得58.2%選票，馬林勒龐獲得41.8%選票，馬克龍將成為20年來第一位贏得第二個任期的法國總統。

馬克龍於艾菲爾鐵塔下的戰神廣場公園發表勝利演說，感謝支持者和法國人民，「從現在開始，我不再是一個陣營的候選人，而是所有人的總統。」馬克龍又指︰「我要告訴那些投票給極右翼的選民，我和我的團隊的責任將是解決他們的擔憂。」

歐盟委員會主席馮德萊恩、歐洲理事會主席米歇爾和歐洲議會議長梅措拉分都向馬克龍表示祝賀。

瑪琳勒龐承認敗選後，表示感謝選民支持，又指鬥爭將繼續下去。

馬林勒龐發表講話，承認落敗。(AP)

馬克龍在10日舉行的第一輪投票中贏得27.85%選票領先，緊追其後的馬林勒龐則獲23.15%選民支持，兩者相差4.7個百分點。