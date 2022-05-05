Omicron「倦怠」後遺症引關注　有人睡17小時叫不醒　OL被迫辭職

儘管Omicron變異株，相較其他類型的病毒症狀較輕微，但仍有醫生示警，部分民眾恐會出現較嚴重的後遺症。



日本就有醫生透露，觀察到部分確診者在康復後會出現嚴重倦怠、愛睏等後遺症，甚至還有人連睡17小時都叫不醒，已經嚴重影響到日常生活作息。

無法起床被迫辭職 醫生稱暫無有效治癒方法（點圖放大閱讀）▼▼▼

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根據日媒《MBS NEWS》報道，東京「平畑診所」院長平畑光一表示，許多確診新冠肺炎的民眾，康復後出現可怕後遺症。其中一名14歲中學生就分享，自己在2月份感染Omicron變異株確診，當時出現的症狀就是喉嚨痛和發燒，原以為狀況輕微，不料康復後卻出現許多後遺症。該名中學生表示，他時常感到全身倦怠無力，甚至一睡着就沒辦法起床，曾經還有過連睡17小時才起來，醒來後身體還是感到非常疲憊，導致自己根本無法正常上課。看到這名學生的症狀，平畑光一也坦言，目前並未有針對這些後遺症的確切治療方式，現在唯一能做的就是盡力幫助對方。

此外，一名40多歲OL也有同樣困擾，在確診Omicron變異株康復後，每天早上都很難起床，起初原以為只是低血糖，所以試着吃些較甜一點的食物，但情況還是沒改善，導致自己也無法正常上班，於是就在2月上旬提出停職申請。但公司無法理解這名OL的後遺症，仍持續要求她盡快返回工作崗位。

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