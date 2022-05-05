棟篤笑演員Dave Chappelle台上遇襲　嘉賓Chris Rock：韋史密夫嗎

Deadline和《每日郵報》4日報道，美國知名棟篤笑喜劇演員夏佩爾（Dave Chappelle）3日晚間為Netflix喜劇節目登台表演時，卻在舞台上遭到一名男子的襲擊。當晚同樣上台表演的Chris Rock立刻拿這件事跟自己在奧斯卡頒獎典禮被賞耳光來開玩笑，稱：「那是韋史密夫（Will Smith）嗎？」



根據報道，夏佩爾當時正在加州洛杉磯的荷里活露天劇場（Hollywood Bowl）表演，這也是「Netflix？真搞笑！」喜劇節目（Netflix is a Joke: The Festival）的一部分。由於觀眾在門口繳出手機，因此事發當時影像和照片非常稀少。

不過，有幾位觀眾疑似夾帶手機入場，才能拍到狀似夏佩爾遇襲前後的過程……

點擊放大瀏覽當時情形及重溫Chris Rock在奧斯卡被韋史密夫掌摑一幕▼▼▼

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根據報道與Twitter流傳影像，一名男子突然衝上舞台和擒抱（Tackle）夏佩爾，兩人隨後發生扭打，男子接着跑到舞台屏幕的後面，被保安人員包圍後拖走，而在場觀看表演的金獎影帝占美霍士（Jamie Foxx）戴着警長帽子、從座位衝上舞台提供協助。

NEW FOOTAGE shows what really happened when #DaveChappelle was attacked on stage last night pic.twitter.com/lWb1ZL8XpV — Poetik Flakko (@FlakkoPoetik) May 4, 2022

報道稱夏佩爾似乎沒有受傷，也繼續他的表演，並拿自己2021年在Netflix《華麗最終回》節目激起跨性別社群憤怒的爭議言論開玩笑，稱襲擊者「是一位跨性別男子」，引發觀眾的哄堂大笑。同樣在當晚登台的Chris Rock也拿夏佩爾遇襲跟自己在奧斯卡頒獎典禮被賞耳光的事件開玩笑，稱：「那是韋史密夫嗎？」

洛城警方向ABC7證實，當晚約10時45分回應荷里活露天劇場的電話報案，並指一名男子遭到拘留。據報，他帶着一把槍跟一把刀。

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