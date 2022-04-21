普京為何不惜一切攻下頓巴斯？外媒點出3關鍵　俄軍戰略思維曝光

烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）18日表示，俄軍已在烏東頓巴斯（Donbas）地區（Donbas）開戰，但普京究竟為何如此看重此地？BBC、《華盛頓郵報》等外媒指出，俄軍戰略都是沿着高速公路推進，若成功控制頓巴斯，不僅能從先前失敗轉移注意力，讓基輔失去工業中心，也能完成「頓內涅克及盧甘斯克共和國的完全解放」。



能源豐富工業發達 建立烏東─克里米亞陸橋

頓巴斯蘊藏豐富能源，擁有悠久工業歷史，包括龐大煤炭儲量、重型採礦及鋼鐵生產能力，但卻因為與俄羅斯接壤，長期都是2國衝突導火線。若俄軍成功佔領頓涅茨克、盧甘斯克2大地區，下一步就是按照2014年併吞克里米亞的劇本，併吞整個頓巴斯地區。如果在5月9日「勝利日」前達成目標，對普京而言也是極具象徵性的戰爭成就，能夠大肆慶祝一番。

西方官員及烏克蘭軍方認為，普京不僅想要全面控制頓巴斯，建立一條從烏東通往克里米亞的廊道，還想控制烏南赫爾松地區（Kherson）以確保克里米亞的淡水供應，最後佔領其他可被作為緩衝區或談判籌碼的額外領土。

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俄語人口及身分認同

根據最新官方調查，克里米亞及頓涅茨克超過一半人口認為，他們的母語是俄語。普京把頓巴斯的獨特身分認同作為理論基礎，堅稱必須「保護」當地俄語人口，免受烏克蘭的不寬容及傷害。他曾形容，俄羅斯人和烏克蘭人是「同一個民族」，「唯有與俄羅斯合作，烏克蘭才能擁有真正的主權」、「烏克蘭從未擁有真正的國家地位」。

根據2021年民調，在基輔控制的頓巴斯地區，多數人希望分裂地區回歸烏克蘭；在分裂主義者控制地區，超過一半希望加入俄羅斯，不論是否獲得自治地位。但是，若直接認定烏東都說俄語、西部都是烏克蘭人，那就太過簡化了。事實上，烏東鄉村地區很多人說的是方言「烏俄語」（Surzhyk），2月24日開戰後，也有愈來愈多人改變親俄態度，甚至放棄俄語，拒絕普京提出的「俄羅斯世界觀」（Russky Mir）。

俄軍戰略沿着公路推進

倫敦國王學院教授傑曼（Tracey German）指出，俄軍未能佔領烏克蘭第二大城哈爾科夫，但仍奪取了伊久姆（Izyum）的控制權，而此地正是通往烏東分裂地區的戰略重鎮。他分析，俄軍戰略都是沿着高速公路主線推進，因為「他們透過公路及鐵路運輸大部分軍用設備」，如果沿着M03公路前進，下個目標可能會是斯洛維揚斯克（Slovyansk）。此外，俄軍也試圖控制部分鐵路，以利調動部隊和補給。

頓巴斯的歷史

2014年年初，烏克蘭人發起大規模示威，推翻親俄總統後，俄羅斯入侵並且併吞克里米亞半島，烏東的親俄分裂主義份子也佔據頓巴斯的頓涅茨克、盧甘斯克二大地區，自行舉行公投後，宣布成立共和國，從烏克蘭獨立出來。基輔及西方指控，莫斯科提供部隊及武器支援叛軍，但莫斯科宣稱這些武裝份子都是志願者。此後至今8年期間，烏東分裂主義者及基輔政府軍的衝突一直持續着。

2015年，在德法斡旋下，烏俄展開《明斯克和平協議》的談判，根據條文，烏克蘭賦予頓涅茨克、盧甘斯克特殊地位及廣泛自治權，換取與俄邊境控制權，但談判陷入僵局。俄方宣稱，烏克蘭沒有意圖履行條款，基輔宣稱，若照俄羅斯提出的條件達成協議，莫斯科將有權影響烏克蘭的外交政策，削弱其主權。普京發動侵略戰爭前，於2月21日承認烏東2共和國，似乎象徵着協議正式破局。戰爭期間，俄軍在布查鎮（Bucha）等地殺害平民的行為，也讓未來的和平談判變得更加困難。

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