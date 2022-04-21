普京為何不惜一切攻下頓巴斯？外媒點出3關鍵　俄軍戰略思維曝光

撰文：ETtoday
出版：更新：

烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）18日表示，俄軍已在烏東頓巴斯（Donbas）地區（Donbas）開戰，但普京究竟為何如此看重此地？BBC、《華盛頓郵報》等外媒指出，俄軍戰略都是沿着高速公路推進，若成功控制頓巴斯，不僅能從先前失敗轉移注意力，讓基輔失去工業中心，也能完成「頓內涅克及盧甘斯克共和國的完全解放」。

能源豐富工業發達　建立烏東─克里米亞陸橋

頓巴斯蘊藏豐富能源，擁有悠久工業歷史，包括龐大煤炭儲量、重型採礦及鋼鐵生產能力，但卻因為與俄羅斯接壤，長期都是2國衝突導火線。若俄軍成功佔領頓涅茨克、盧甘斯克2大地區，下一步就是按照2014年併吞克里米亞的劇本，併吞整個頓巴斯地區。如果在5月9日「勝利日」前達成目標，對普京而言也是極具象徵性的戰爭成就，能夠大肆慶祝一番。

西方官員及烏克蘭軍方認為，普京不僅想要全面控制頓巴斯，建立一條從烏東通往克里米亞的廊道，還想控制烏南赫爾松地區（Kherson）以確保克里米亞的淡水供應，最後佔領其他可被作為緩衝區或談判籌碼的額外領土。

點擊放大瀏覽頓巴斯相關照片及資訊▼▼▼

+8
烏克蘭局勢｜美國制裁普京女兒　她們是何許人也？學歷成就俱驚人網民聯署要將普京情人驅逐出瑞士　曾被譽「俄羅斯最柔軟的女人」

俄語人口及身分認同

根據最新官方調查，克里米亞及頓涅茨克超過一半人口認為，他們的母語是俄語。普京把頓巴斯的獨特身分認同作為理論基礎，堅稱必須「保護」當地俄語人口，免受烏克蘭的不寬容及傷害。他曾形容，俄羅斯人和烏克蘭人是「同一個民族」，「唯有與俄羅斯合作，烏克蘭才能擁有真正的主權」、「烏克蘭從未擁有真正的國家地位」。

根據2021年民調，在基輔控制的頓巴斯地區，多數人希望分裂地區回歸烏克蘭；在分裂主義者控制地區，超過一半希望加入俄羅斯，不論是否獲得自治地位。但是，若直接認定烏東都說俄語、西部都是烏克蘭人，那就太過簡化了。事實上，烏東鄉村地區很多人說的是方言「烏俄語」（Surzhyk），2月24日開戰後，也有愈來愈多人改變親俄態度，甚至放棄俄語，拒絕普京提出的「俄羅斯世界觀」（Russky Mir）。

俄軍戰略沿着公路推進

倫敦國王學院教授傑曼（Tracey German）指出，俄軍未能佔領烏克蘭第二大城哈爾科夫，但仍奪取了伊久姆（Izyum）的控制權，而此地正是通往烏東分裂地區的戰略重鎮。他分析，俄軍戰略都是沿着高速公路主線推進，因為「他們透過公路及鐵路運輸大部分軍用設備」，如果沿着M03公路前進，下個目標可能會是斯洛維揚斯克（Slovyansk）。此外，俄軍也試圖控制部分鐵路，以利調動部隊和補給。

頓巴斯的歷史

2014年年初，烏克蘭人發起大規模示威，推翻親俄總統後，俄羅斯入侵並且併吞克里米亞半島，烏東的親俄分裂主義份子也佔據頓巴斯的頓涅茨克、盧甘斯克二大地區，自行舉行公投後，宣布成立共和國，從烏克蘭獨立出來。基輔及西方指控，莫斯科提供部隊及武器支援叛軍，但莫斯科宣稱這些武裝份子都是志願者。此後至今8年期間，烏東分裂主義者及基輔政府軍的衝突一直持續着。

2015年，在德法斡旋下，烏俄展開《明斯克和平協議》的談判，根據條文，烏克蘭賦予頓涅茨克、盧甘斯克特殊地位及廣泛自治權，換取與俄邊境控制權，但談判陷入僵局。俄方宣稱，烏克蘭沒有意圖履行條款，基輔宣稱，若照俄羅斯提出的條件達成協議，莫斯科將有權影響烏克蘭的外交政策，削弱其主權。普京發動侵略戰爭前，於2月21日承認烏東2共和國，似乎象徵着協議正式破局。戰爭期間，俄軍在布查鎮（Bucha）等地殺害平民的行為，也讓未來的和平談判變得更加困難。

烏克蘭火車站遇襲逾52死　目擊者憶述儼如噩夢瞬間：全部都被火燒烏克蘭｜俄軍開炮擊斃化妝師　導師憑遺體手上美甲認出故友紐約地鐵槍擊案疑犯曾拍片自稱預言家　發種族歧視言論評俄烏戰事烏克蘭局勢｜烏士兵疑靠電話擋子彈保命　網民熱議這是哪型號手機烏克蘭國防部承認有人「請俄軍吃毒餅乾」　多人傷亡烏克蘭2歲女童背上印滿字句如「岳母刺字」　原因曝光令人心酸

【本文獲「ETtoday」授權轉載。】

俄羅斯
俄烏關係
烏克蘭
普京
澤連斯基
ETtoday
你可能感興趣