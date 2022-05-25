美國德州小學爆槍擊案　最少21死包括18學童　18歲槍手被擊斃

美國德克薩斯州尤瓦爾迪（Uvalde）一間小學周二（24日）發生槍擊案，造成最少21死，包括3名成人和18名學童，另有多人受傷；18歲槍手相信被當場擊斃。



消息指，槍手名為拉莫斯（Salvador Ramos），18歲，是尤瓦爾迪居民。他持手槍和一支懷疑配高容量彈匣的AR-15步槍，上午11時許開車到市內的羅伯小學（Robb Elementary School），先向其祖母開槍，再進入校內施襲。

事件造成最少3名成人和18名兒童死亡，當中包括1名教師，另有多人受傷，槍手相信已當場被警員射殺。醫院消息則指，傷者包括2名輕傷警員，以及情況危殆的66歲婦人和10歲女童。大批荷槍實彈的警員和聯邦調查局（FBI）探員事後趕到現場調查，初步相信槍手獨自行事，但動機未明。

尤瓦爾迪位於德州第二大城市聖安東尼奧以西135公里，鄰近墨西哥邊境，人口約1.6萬，主要是拉丁裔人。羅伯小學則有約600名二、三和四年級學生就讀，年齡約7至10歲；統計資料顯示，羅伯小學2021至2022學年近九成學生是拉丁裔，9%是白人，87%學生自經濟狀況較差的家庭。

正從日本回國的總統拜登（Joe Biden）已獲告知事件，表示為受影響的家庭祈禱，回到白宮後會就此事發言，白宮亦已下半旗致哀。副總統賀錦麗（Kamala Harris）譴責事件，主張要改變政策，保證同類事件不再發生。政界普遍對事件感到震驚，其中休斯敦市長端納（Sylvester Turner）稱得悉事件時感到心碎，問道「還有多少孩子要死於無意義的槍械暴力？」

美國近日接連發生嚴重槍擊案，其中一宗於本月14日於水牛城發生，造成10名黑人死亡，槍手是白人；另一宗本月15日在南加州發生，造成1死5傷，槍手和受害者都是台裔美國人。