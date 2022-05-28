德州槍擊｜內情曝光：學生狂打電話報案　警門外等足40分鐘沒攻堅

美國德州尤瓦爾迪（Uvalde）羅布小學（Robb Elementary School）5月24日發生的21死槍擊事件，當地官員27日進一步交代事發經過與時間線時承認，現場指揮官誤以為反鎖在課室內的槍手不會再為其他學生構成威脅，因此沒有即時下令破門而入。



美聯社、《衛報》及天空新聞（Sky News）報道，德州公共安全部（Texas Department of Public Safety）總監麥克勞（Steven McCraw）講述當日的情況，指事發前一名教師將學校後門離去，槍手拉莫斯（Salvador Ramos）其後駕車撞向小學後的溝渠，並向校外兩人開槍。

一名教師發現持槍的拉莫斯，於是致電911報警，槍手在11時33分左右走入學校，並在一個四年級課室內大開殺戒。三名尤瓦爾迪市警員不久接報到場，之後再多4名警員增援，直到11時51分有多名探員到場。

麥克勞指，在中午12時3分時，學校走廊有最多19名警員候命，惟他們在之後40分鐘都沒有攻入槍手身處的課室，期間曾有多名學生報案，稱課室內仍有8至9人生還。警方最終在12時50分從看門人接過鑰匙，破門而入擊斃槍手。

德州小學槍擊：2022年5月27日，德州公共安全部（Texas Department of Public Safety）總監麥克勞（Steven McCraw）在羅布小學（Robb Elementary School）外交代事件，並承認當時警方的處理方式出錯。（AP）

麥克勞表示，拉莫斯的步槍最少發射過100發子彈，事發時校警並不在場，但在接報後隨即趕回學校。對於為甚麼當時警員沒有即時與槍手駁火，而是在走廊等待時，麥克勞直言這是一個錯誤決定，他指現場指揮官認為拉莫斯已成為負隅頑抗的嫌犯，並以為再沒有學生受到威脅，因此考慮到有多名警員受傷後，判斷需要時間調配適當設備，等待特種部隊到場及尋找門匙。

而在記者會結束時，麥克勞的情緒顯得激動，稱他們承諾維持治安和保護民眾生命，而在每次發生悲劇時，大家都想找出原因。他坦言對今次事件的處理方式完全沒有辯護空間，並稱如果可以有助改善情況，他願意向遇難者的家長致歉。

學生多次報案

《華盛頓郵報》28日稱，槍手闖入後，師生渡過這極度恐懼50分鐘間曾多次撥打報案電話號碼911，稱一名槍手在恐嚇他們，而當時已有一民警察在門外。這是德州執法部門首度承認的事實。

此外，警方所講的案發經過與警員行動，都與事實有矛盾，或是被指不完全，令受影響的家長十分沮喪。警員現在終於說，現場指揮官做錯決定。此人認為槍手已經從一個正在行兇的槍手（active shooter）變成了一個「被堵住的對象」，所以他們沒有努力打破門進入課室內。

麥克勞承認：「當然，事後看來……這是一個錯誤的決定，句號。」