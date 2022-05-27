美國德州小學槍擊案　女師捨身護童喪命　丈夫2天後「心碎而死」

撰文：許懿安
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美國德州尤瓦爾迪（Uvalde）羅布小學（Robb Elementary School）5月24日發生校園槍擊案，21人死亡，包括19名學童，另有多人受傷。案中捨身救人的女教師被殺後，親戚稱案發2天後她的丈夫也因過度悲傷離世，隨愛妻而去。

18歲槍手拉莫斯（Salvador Ramos）24日闖進羅布小學（Robb Elementary School）開槍，當時48歲教師加西亞（Irma Garcia）和44歲教師米雷萊斯（Eva Mireles）正和一班4年級學生身處一個課室內。她們與19名學生最後死於兇徒槍下。

加西亞的丈夫喬（Joe）在案發2天後死於心臟病發。自稱是加西亞表親的德布拉・奧斯汀（Debra Austin）在她成立的群眾募資平台（GoFundMe）頁面稱喬「今天上午（2022年5月26日）因醫療緊急情況悲慘離世」。

她寫道：「我真心認為喬是心碎而死，失去人生30多年的摯愛太難受了。」

美國德克薩斯州尤瓦爾迪的羅布小學2022年5月24日發生槍擊案，21人死亡，包括19名學童及兩名教師，他們在課室內遇害。兩名教師捨身救學生。圖為其中一名遇害女教師加西亞生前與丈夫喬的合照，可惜的是，隨着夫妻倆先後離世，如此美好情境，只能活在親人的回憶中。（加西亞親戚馬丁內斯Twitter發圖）

自稱是加西亞的侄兒馬丁內斯（John Martinez）也Twitter發文說，喬是因為悲痛而離世。《紐約時報》報道喬曾26日早上去案發的小學外留下鮮花致祭。

馬丁內斯說他在回家後幾乎摔倒，之後死於心贓病發。

美國德州小學槍擊字：美國德克薩斯州尤瓦爾迪羅布小學2022年5月24日發生槍擊案，21人死亡，包括19名學童，另有多人受傷。案中捨身救人的女教師加西亞被槍手殺死後，親戚稱她的丈夫也因過度悲傷去世。圖為2022年5月26日，在小學門外為21名遇難師生豎立的十字架中，有一個寫有加西亞的名字。（AP）

羅布小學網站的資料顯示，加西亞夫妻結婚24年，兩人育有4名子女。

根據警方，加西亞和另一名教師雷美萊斯（Eva Mireles）在槍手衝進教室因盡力保護學生而死。槍手把門反鎖後持半自動步槍掃射，19名學童喪命，另有多人受傷。

美國德克薩斯州尤瓦爾迪的羅布小學2022年5月24日發生槍擊案，21人死亡，包括19名學童及兩名教師，他們在同一間課室遇害。兩名教師捨身救學生。圖為案發後兩天，一名女子來到一個設於校外的十字架前，它代表着一位遇離的親戚。前來致祭的女子蹲在地上、雙手抱頭，十分痛苦。（AP）

白宮宣布總統拜登（Joe Biden）與妻子吉爾（Jill Biden）29日前往德州，向死者的親友表達哀悼。

薩克斯公爵夫人梅根（Meghan, Duchess of Sussex）也突然造訪事發的尤瓦爾迪鎮。她身穿牛仔褲和T恤，頭戴藍色棒球帽，在尤瓦爾迪法院外的臨時紀念場地彎身獻花。

發言人稱她是以個人名義和母親身份訪問當地，向這個悲傷的社區表達哀悼與支持。

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