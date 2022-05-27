美國德州小學槍擊案 女師捨身護童喪命 丈夫2天後「心碎而死」
美國德州尤瓦爾迪（Uvalde）羅布小學（Robb Elementary School）5月24日發生校園槍擊案，21人死亡，包括19名學童，另有多人受傷。案中捨身救人的女教師被殺後，親戚稱案發2天後她的丈夫也因過度悲傷離世，隨愛妻而去。
18歲槍手拉莫斯（Salvador Ramos）24日闖進羅布小學（Robb Elementary School）開槍，當時48歲教師加西亞（Irma Garcia）和44歲教師米雷萊斯（Eva Mireles）正和一班4年級學生身處一個課室內。她們與19名學生最後死於兇徒槍下。
加西亞的丈夫喬（Joe）在案發2天後死於心臟病發。自稱是加西亞表親的德布拉・奧斯汀（Debra Austin）在她成立的群眾募資平台（GoFundMe）頁面稱喬「今天上午（2022年5月26日）因醫療緊急情況悲慘離世」。
她寫道：「我真心認為喬是心碎而死，失去人生30多年的摯愛太難受了。」
自稱是加西亞的侄兒馬丁內斯（John Martinez）也Twitter發文說，喬是因為悲痛而離世。《紐約時報》報道喬曾26日早上去案發的小學外留下鮮花致祭。
馬丁內斯說他在回家後幾乎摔倒，之後死於心贓病發。
羅布小學網站的資料顯示，加西亞夫妻結婚24年，兩人育有4名子女。
根據警方，加西亞和另一名教師雷美萊斯（Eva Mireles）在槍手衝進教室因盡力保護學生而死。槍手把門反鎖後持半自動步槍掃射，19名學童喪命，另有多人受傷。
白宮宣布總統拜登（Joe Biden）與妻子吉爾（Jill Biden）29日前往德州，向死者的親友表達哀悼。
薩克斯公爵夫人梅根（Meghan, Duchess of Sussex）也突然造訪事發的尤瓦爾迪鎮。她身穿牛仔褲和T恤，頭戴藍色棒球帽，在尤瓦爾迪法院外的臨時紀念場地彎身獻花。
發言人稱她是以個人名義和母親身份訪問當地，向這個悲傷的社區表達哀悼與支持。