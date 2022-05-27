德州槍擊｜警察在哪？門沒鎖沒保安攔阻　槍手逕直入校逞兇1小時

美國德州小學5月24日發生槍擊案，造成21人死亡，震驚全美，當局5月26日再公布案情調查細節並指出，18歲槍手拉莫斯（Salvador Ramos）當天進入校園暢行無阻，甚至將自己反鎖在教室裏約一小時後，才遭到戰術小組攻堅擊斃，警方挨批反應慢半拍。



德州公共安全局發言人艾斯卡隆（Victor Escalon）在5月26日的記者會上指出，拉莫斯於5月24日上午約11時30分在羅布小學外撞毀了他的車，下車後朝對街的兩名路人開槍，隨後於上午11時40分從一扇未上鎖的門進入校園。這與之前的說法相斥，槍手實際上並沒有在大樓外與校園保安交火。

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艾斯卡隆說，兩名接獲通報的警員在4分鐘後進入學校，在拉莫斯朝他們連開數槍後尋找掩護。拉莫斯隨後將自己反鎖在一間四年級教室中，並在裏面大開殺戒，大多數為9歲和10歲的學童，據悉發射超過25發子彈。

艾斯卡隆表示，警察最初沒有立即進入教室，因為他們聽到槍響。直到約一小時後，美國邊境巡邏隊戰術小組抵達現場，槍手才在槍戰中被擊斃。槍手共計槍殺21人，包括19名學童和兩名教師，另外還有17人受傷。

圖輯：槍擊事故造成包括教師及學生共21人死亡，遇害者家屬及友人早前出席悼念活動：

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有網絡影片顯示，當時有許多家長在校園外等待，敦促警方立即衝進校園救援。有死者家屬表示，對警方的不作為感到沮喪，一度考慮與其他家長一起衝入校園；還有家長要求衝進學校，但被警方短暫銬上手銬，並被指控妨礙警方調查，甚至有家長被噴胡椒噴霧或是遭到警方電擊制止。

白宮5月26日宣布，總統拜登與妻子吉兒（Jill Biden）將於5月29日前往德州向死者家屬表達哀悼。此外，英國哈利王子的妻子梅根（Meghan Markle）5月26日也突然造訪事發小鎮，在尤瓦爾迪法院外的臨時紀念場地獻花致意。

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