雙層公寓｜早於木村花輕生前揭節目造假　小林快：曾被慫恿胸襲她

日本摔角選手、真人騷《雙層公寓》班底木村花5月23日於家中輕生，得年22歲，事後節目宣布無限期停播。她生前疑因節目中的行為遭受網路霸凌，她的媽媽木村響子日前踢爆，「摔角服事件」是女兒受節目工作人員言語煽動所導致，而事件的另一名主角小林快，其實早在小花輕生前8天，也曾向日媒爆料節目造假！

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木村花生前在《雙層公寓：東京2019-2020》中，因為小林快把她心愛的比賽服洗壞而大發雷霆。節目播出後，她遭到大批網友輪番攻擊，最後疑似因為不堪輿論壓力，才選擇輕生結束生命，在那之後節目組沒有針對節目內容說明原因，而是迅速決定停播。

在木村花離世後，小林快就此從社群網站上消聲匿跡，直到日前新野俊幸聚集《雙層公寓》開生日Party，他才首度入鏡露面，但對於小花輕生一事，卻始終沒有任何說明。

不過，據日媒《週刊文春》報導，原來小林快早在木村花輕生的8天前，曾經接受訪問，實名爆料節目秘辛。當時「摔角服事件」已經播出，他受訪時透露，有和木村花通了20分鐘的電話，他除了提到小花向他表示不會在意酸民評論，同時也描述對方宛如若無其事一般與他對話，期間並無異狀。

木村花生前在《雙層公寓：東京2019-2020》中，因為小林快把她心愛的比賽服洗壞而大發雷霆，節目播出後，她遭到大批網友輪番攻擊，最後疑似因為不堪輿論壓力，才選擇輕生結束生命。（《雙層公寓：東京2019-2020》節目截圖）

誇張的是，小林快當時受訪曾爆料，在《雙層公寓》播出內容中，他和木村花展開首次約會、前往體驗彈跳床設施時，曾遭節目工作人員慫恿他摸小花胸部，對方在他耳邊輕聲暗示，「只有做彈跳床就不好玩了。」小林快一口拒絕，他認為這是不對的事情，「但這樣的事情每天都在上演，工作人員希望得到戀愛和突發事件等畫面，並希望這些畫面能在社交網路上掀起熱話題。」

事實上，曾參加過其他戀愛實境節目的女藝人私下透露，節目雖然沒劇本，但內容都是按照工作人員的指示，節目會事先塑造好人物，就連節目中出現的告白多半都是假的，此外，參加節目時會被要求簽署封口同意書，禁止對新聞媒體或在社群平台公開節目內容、心得等，參與者也不能接受採訪，除非電視台同意，違反得受罰。

小時候的木村花，以及木村花在擂台上的英姿：

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這名女藝人感慨，富士電視台的戀愛節目應該都大同小異：「我想木村花應該也因為這樣的合約無法公開實情，因而痛苦不堪吧！」對此電視台表示合約是為了確保播出前內容不外流，但有大學教授認為，木村花肯定因為類似合約而陷入孤立無援的處境。

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