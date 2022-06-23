馬勒當拿逝世︱醫護團隊8人遭控謀殺罪　若罪成最高囚25年

被稱為「上帝之手」、阿根廷傳奇足球明星馬勒當拿（Diego Maradona），2020年11月因心臟病逝世，享壽60歲；但正如他充滿傳奇和爭議的一生，去世後連死因也遭到外界質疑，長期照顧馬勒當拿的醫護團隊不僅飽受批評，甚至遭到其子女提告謀殺，認定他們照顧不周導致嚴重後果，讓傳奇球星的死再次成為公眾話題。



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《路透》（Reuters）報道，退役後的馬勒當拿病痛纏身，去世前一個月剛剛完成大腦手術取出血塊，本以為恢復狀況良好，卻突然因心臟衰竭而去世，讓他的家人完全無法接受，認定醫護團隊並未盡到責任，才導致此一嚴重結果，對8名醫生、護理人員和心理醫生提出謀殺罪控訴。

事實上，在提告之前，2021年已經對醫護團隊進行深入調查，同時試圖查明馬勒當拿死亡前的狀態，發現去世前備受煎熬長達12小時，醫護團隊卻沒有給予適當救治，整個過程中呈現出不妥當、草率且糟糕的反應。

根據阿根廷當地法律，謀殺罪一旦確認有罪，刑責多半落在8至25年有期徒刑之間。

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代表馬勒當拿子女的律師包德利（Mario Baudry）表示，在其家人眼中、馬勒當拿生前最後時刻陷入無助狀態，醫護團隊失責導致父親去世，這就是謀殺的行為。八名被告當中，擔任精神科醫生的科薩霍夫（Agustina Cosachov）選擇聘請律師為自己辯護抗告，他認為自己負責的領域，與馬勒當拿去世的主要原因毫無關聯，他不應該遭受如此對待；但除了他之外，其他7名被告目前都沒有做出對官司的回應。

出身於阿根廷貧困家庭的傳奇球王，年僅14歲就被選入小阿根廷人（Argentinos Juniors）的一隊陣容，同時展現他進球的欲望與效率，合約5年間、一共踢進116球，後轉會至阿根廷職業聯賽名門：小保加，開啟他早年第二個巔峰。

職業生涯中，曾效力巴塞隆拿、拿波里和西維爾等知名球隊，並代表阿根廷國家隊多次出賽，其中1986世界盃、成為馬勒當拿此生最大「爭議之處」。半準決賽對英格蘭所攻入的兩球，雖然奠定帶領阿根廷殺入決賽並捧起大力神金盃，卻在事後進行影片回放時發現，其中一球有明顯手球的問題，也從此被世人戲稱為「上帝之手」。

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