泰女星Tangmo案︱收天價和解金母親遭非議　親生媽原來另有其人？

泰女星Tangmo Nida（妮達帕查娜維拉潘、暱稱：西瓜姐）2月離奇墜河身亡，但疑點重重，如今全案以謀殺罪重啟調查。她的媽媽Panida因為收了富豪嫌疑人的泰銖3000萬和解（約665萬港元），甚至收對方當乾兒子，遭到全網砲轟，痛罵她根本不是親生媽媽，如今有消息指出，Tangmo的媽媽真的另有其人，引起譁然。



Tangmo媽媽Panida不只收了富豪嫌疑人的泰銖3000萬（約665萬港元）和解，還收富豪當乾兒子，日前甚至拒絕控告同船的5名嫌疑人謀殺罪，聲稱不想把事情鬧大，種種離譜行為被外界砲轟，連神探天才大叔都氣到落淚：「你真的是Tangmo的媽媽嗎？」

事實上，Tangmo的父母在她3歲時就離婚，媽媽Panida原是知名女星，離婚後拋棄她30年不聞不問，在她成名後才母女相認，親子關係引發質疑，當時Panida拿出Tangmo的出生證明，證明兩人的母女關係，但神探大叔從當年照片中的證明文件中發現，母親欄位中的身分證是空白的，認為其中有問題，而網友也表示，一般不會填寫身分證號的只有是居住在泰國邊界沒有身分的鄉下人，又或是海外人士，直言Panida是道地的泰國人，不可能不填寫身分證號。

網傳Tangmo母親非親母，親生母親另有其人早已因車禍身亡？（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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其實Tangmo的身世在今年3月就有媒體挖出這段往事，內容指出10多年前有一名叫Pairat的女子因交通意外重傷，瀕死之際叫着Tangmo的名字，稱很想見到親生女兒最後一面，但Tangmo表示不知情，Tangmo爸爸也未做回應，如今此事再度被翻出。

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有媒體直接找到Pairat的妹妹，妹妹堅稱Tangmo是姊姊Pairat的女兒，但因為Pairat出身貧窮鄉下，Tangmo爸爸家人反對這件婚事，兩人被拆散，男方帶走Tangmo獨自扶養。而當泰國記者回到Pairat住的村落，拿出Tangmo爸爸的照片給村民看，村民們不約而同叫出Tangmo爸爸的本名，並認證Tangmo爸爸的確和Pairat曾經在一起，並深信Tangmo就是Pairat所生，就連Pairat生下的女兒長相都和Tangmo極為相似，更加深了謠言的可信度。

對此，Tangmo媽媽Panida的律師出面解釋，認為30多年前可能相關程序並不嚴謹， Panida可能只是忘了帶身分證就沒填寫上去，但此說法仍無法消除外界質疑，不少網友更猜測，其實此事只需要做DNA檢測就能水落石出，但Panida始終拒談，甚至在Tangmo死後很快就把遺體火化，被認為是要來個死無對證，引發極大關注。

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