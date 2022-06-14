泰女星Tangmo死亡改循謀殺案調查　傳眼部附近瘀傷且頸部有勒痕

泰國女星妮達‧帕查娜維拉潘（Tangmo）今年2月24日與5名友人搭船共遊湄公河，不料，人卻在途中墜河離奇身亡，原先是以意外結案，但整宗意外經民間自主調查後，實在疑點重重，警方也在全國壓力下將改為朝「謀殺案」偵辦。如今又有人跳出來指證，第一時間看到Tangmo屍體時，是一眼睜一眼閉，眼球還凸起，脖子也有明顯勒痕等等，更加佐證生前疑遭人虐待。



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泰國男演員Ekkapun Bunluerit表示，當初是志願救援人員之一，也是第一時間看見Tangmo屍體的人，可見到她右眼附近有瘀傷，進行嘴巴採檢時，也發現Tangmo有多顆牙齒斷裂；另外，聲稱有看過屍體照的網友指出，Tangmo的眼睛呈現一隻睜一隻閉，其中睜開的眼睛，眼球呈現凸起狀，還有疑似被燒傷跡象，且脖子有一大片紅色斑塊疑似是勒痕。

不過，除了頭部的傷痕外，她的右手手指甲也呈斷裂反折，經檢查，肺部及氣管皆發現泥巴，甚至胃中也有發現，有網友提到，就算真的吸入泥土，也不可能到達胃部，也讓Tangmo的死更加撲朔迷離。

事實上，當初以自殺案檢處理時，有網友就發現，當初Tangmo屍檢報告中，有指出Tangmo大腿上有一條很大的割傷，當時推測是被遊艇的螺旋槳打傷，神探「天才大叔」Atchariya則針對警方屍檢程序，掌握正在驗屍的影片。

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驗屍影片中，驗屍官拿出螺旋槳來比對與死者腿上傷口是否吻合，神探對此提出疑點，表示影片中的地點不是一般驗屍場所，周遭環境像是在戶外且骯髒，雜音相當多，直言這影片並不是在驗屍，只是要確認「傷口是否和結案報告吻合」。影片中也可見驗屍官不斷拿螺旋槳在死者腿上比對，還一直移腿，神探表示屍體是命案關鍵證據，不應該如此搬弄，造成屍體多出新傷口。

此外，法醫在鑑定傷口後也確認是22處傷口，結案報告卻是26處，被懷疑多出的4處傷是否是驗屍時弄出的。而神探針對Tangmo腿上最大傷口，找來另一名女法醫前來鑑定，法醫表示腿傷切口平整，應是利器劃傷所致，先前監視器所拍下的畫面，有看到與Tangmo同船的富二代開酒時拿出K2小刀，法醫實測比對後，神探斷定Tangmo腿傷非螺旋槳，而是刀子刺入，並且抓住她的腿，將Tangmo放置一段時間才將她丟入水中。

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