Tangmo︱泰女星墜河亡　警改循謀殺案調查　直播求救動作成關鍵？

已逝泰國女星妮達帕查娜維拉潘（Tangmo）過去因出演泰劇《吹落的樹葉》而走紅，不料，今年2月24日晚間卻不幸墜落湄南河身亡，整件意外經調查後卻疑點重重，警方也在全國壓力下將「自殺案」改為「謀殺案」。時至今日，又有最新線索，近日網友發現，Tangmo生前在遊艇上最後一次直播時，疑似相鏡頭做出求救手勢，這也讓案件再度引起熱議。



在影片中，可見Tangmo身穿粉色細肩帶上衣，並坐在船邊喝着紅酒，時不時還會對鏡頭揮揮手，影片後段也乘着河風用手撥髮，模樣相當美麗，然而眼尖網友卻發現，她抓頭髮時，影片背後傳出一名男子大喊：「把你朋友帶過來！」，接着Tangmo便疑似快速地比了國際求教手勢「5-4-0」，最後就關閉了直播，也成為她生前最後的畫面。

泰國女星Tangmo墜河案離奇死亡，警方將改以謀殺案再調查。▼▼▼

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事實上，當初已自殺案檢處理時，有網友就發現，當初Tangmo屍檢報告中，有指出Tangmo大腿上有一條很大的割傷，當時推測是被遊艇的螺旋槳打傷，神探針對警方屍檢程序，掌握正在驗屍的影片。

驗屍影片中，驗屍官拿出螺旋槳來比對與死者腿上傷口是否吻合，神探對此提出疑點，表示影片中的地點不是一般驗屍場所，周遭環境像是在戶外且骯髒，雜音相當多，直言這影片並不是在驗屍，只是要確認「傷口是否和結案報告吻合」。影片中也可見驗屍官不斷拿螺旋槳在死者腿上比對，還一直移腿，神探表示屍體是命案關鍵證據，不應該如此搬弄，造成屍體多出新傷口。

此外，法醫在鑑定傷口後也確認是22處傷口，結案報告卻是26處，被懷疑多出的4處傷是否是驗屍時弄出的。而神探針對Tangmo腿上最大傷口，找來另一名女法醫前來鑑定，法醫表示腿傷切口平整，應是利器劃傷所致，先前監視器所拍下的畫面，有看到與Tangmo同船的富二代開酒時拿出K2小刀，法醫實測比對後，神探斷定Tangmo腿傷非螺旋槳，而是刀子刺入，並且抓住她的腿，將Tangmo放置一段時間才將她丟入水中。

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