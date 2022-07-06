美國德州貨車人蛇慘劇53人活活焗死　倖存者憶述靠朋友一句話保命

美國德州聖安東尼奧（San Antonio）6月27日發生53名非法移民頂着39.4°C炎熱氣溫，被悶死在貨櫃車裏的悲劇。一名20歲的危地馬拉女子原本也可能命喪車內，沒想到，朋友讓她「待在靠近後車門位置」的一個簡單建議，救了她一命。她回想當時情景稱，很多人哭喊着停車、開門，因為已經熱到無法呼吸。



20歲的卡多納托瑪斯（Yenifer Yulisa Cardona Tomas）7月4日在病床上接受《美聯社》電話採訪時表示，事發當天非常炎熱，她從德州邊境一處倉庫爬上了貨櫃車，販運移民者沒收了他們的手機，還在車廂地板上灑了雞湯粉，以躲避通關檢查站的值勤犬，當時她就和幾十個人擠在悶熱的貨櫃之中，粉末刺痛了她的皮膚。

一輛載滿非法移民的貨櫃車，終成一個「死亡密室」：（按圖了解）

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卡多納托瑪斯想起朋友曾建議，要待在靠近門口的地方，這樣會比較涼快一些。她將此事告訴同行的另一人，最終兩人都幸運地活了下來。不過，隨着卡車繼續開，有更多移民上車，大家開始聚集在車門，她不知道過了多久，有些人開始叫喊，有人哭了起來，「很多女人都喊着停車、開門，因為實在太熱了，說她們無法呼吸。」

卡多納托瑪斯表示，司機或前座的其他人喊聲，回應他們就快到了，剩下20分鐘、6分鐘之類的，人們要水來喝，「有些人喝完了，有人帶了一些。」她說，貨車偶爾會停下來，但在她失去意識之前，貨車都開得很慢，再醒來時她人已在醫院，插管後她難以開口說話。

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卡多納托瑪斯透露，當天貨櫃車的目的地是侯斯頓，但她最終要去的是北卡州，出發前父親花了4000美元（約3.1萬港元）請人口販運者帶她去美國，但這還不到總費用的一半，她5月30日離開危地馬拉，再搭汽車、巴士，最後輾轉來到德州，進了那輛貨櫃車。父親表示不知道女兒會搭車，因為她總是告訴家人要用步行的，似乎是在最後一刻才被安排上車。

直到女兒出事當天的上午，父親都還和她保持聯繫，最後一則訊息是在德州時間11時28分傳來的，她說「我們1小時後出發。」但直到深夜，卡多納托瑪斯的家人才得知貨櫃車命案，又過了2天才終於透過在美國的家人得知女兒還活着，並已住院治療。父親說，「我們都哭了，我甚至再想應該在哪裏辦喪事，把她葬在哪，她能活着是個奇蹟。」

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