安倍晉三｜眾領袖致哀　印度全國哀悼一天　普京：他是真正愛國者

日本前首相安倍晉三7月8日早上在奈良就參議院選舉進行拉票活動時遭人開槍行刺，最終傷重不治。事件震撼全球，多國領導人或資深媒體人就此回應，印度總理莫迪（Narendra Modi）決定全國哀悼一天，俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）致慰問電，讚揚安倍晉三是真正的愛國者。



莫迪在Twitter發文致哀，他形容安倍為「親愛的朋友」，對加強印日關係永遠充滿熱情，他稱為表達對安倍最深切的敬意，決定是2022年7月9日定為全國哀悼日。

As a mark of our deepest respect for former Prime Minister Abe Shinzo, a one day national mourning shall be observed on 9 July 2022. — Narendra Modi (@narendramodi) July 8, 2022

英國首相約翰遜（Boris Johnson）以日文發帖，指安倍晉三發揮的領導能力將留在許多人的記憶中，又慰問安倍晉三的家人、朋友及日本國民，「在這黑暗悲傷的時刻，英國與你們同在。」

安倍晋三元首相に関する非常に悲しいニュースです。未曽有の時代に彼が発揮したグローバルなリーダーシップは、多くの人々の記憶に残るでしょう。安倍晋三元首相のご家族、ご友人、そして日本国民の皆さまに思いを寄せています。英国はこの暗く悲しい時にあなた方と共にあります。 — Boris Johnson (@BorisJohnson) July 8, 2022

俄羅斯克里姆林宮表示，總統普京向日本發慰問電，形容安倍是真正的愛國者，據俄羅斯衛星通訊社報道，慰問電又指「傑出的政治家遭遇犯罪分子的毒手，安倍晉三長期以來領導日本政府，為俄日兩國睦鄰關係的發展作出巨大貢獻。」

美國前總統特朗普（Donald Trump）稱，安倍晉三遇刺「絕對是毀滅性的消息」。

美國駐日大使伊曼紐爾（Rahm Emanuel）發聲明稱，「我們都對前首相安倍晉三被槍殺感到悲痛和震驚。安倍一直是日本的傑出領導人，也是美國堅定不移的盟友。美國政府和美國人民正在為安倍晉三、他的家人和日本人民的幸福祈禱。」

泰國總理巴育（Prayuth Chan-ocha）稱對於他遇刺「非常震驚」。

新加坡總理李顯龍表示，他對倍晉三遭槍擊事件深感震驚，並指這是一宗「無謂的暴力行為」。

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