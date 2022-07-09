安倍晉三去世｜網民口中「帶刺的玫瑰」　日警「戰神級保鑣」起底

日本前首相安倍晉三7月8日在奈良為參議院選舉造勢時遭槍擊身亡，有關這位前首相保安與隨扈的問題也開始成為熱門話題。安倍生前身邊一直有一位高顏值的「女神級保鑣」，槍擊案發生時她也在場。有網民發現她之後，也就此熱烈討論。



照片中樣貌秀麗，戴着口罩、頭髮束成馬尾的女隨扈就是石田萌美，現年34歲的她不僅熟悉日本劍道、空手道、搏擊等，還懂日本忍術殺人技，曾連續擊敗10位空手道壯漢。根據日刊現代（日刊ゲンダイ）形容，她的戰鬥力已超過警視廳內逾半男同事。

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報道內文稱她效力過2位首相。日本政府挑選首相隨扈的標準極高，女子能擔任隨扈僅佔其中5%，石田萌美也因此被日本網友稱為「帶刺的玫瑰」。

安倍遇刺時，石田萌美也在場。有網民稱，安倍的隨扈警覺性太低、也有網友認為「保安人員與安倍視線方向一致，都是只看前面、沒看後面，可能是因為這樣，才會讓疑兇山本徹也有機可乘。

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