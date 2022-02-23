Elon Musk分手近半年極速換畫！英媒踢爆戀上27歲澳洲核彈級女星

Tesla和SpaceX創辦人Elon Musk去年9月和33歲加拿大歌手Grimes閃電結束3年情。宣布分手不到半年，Elon Musk就爆出新戀情，對象是小他13歲的澳洲女星Natasha Bassett。
Elon Musk與27歲女星Natasha Bassett爆戀情
據英國《每日郵報》報導，Elon Musk近日被捕捉到與27歲女星Natasha Bassett共乘私人飛機到洛杉磯機場，據消息人士爆料，兩人已秘密交往數個月。報導還指出，Natasha Bassett私下曾透露自己很喜歡Elon Musk，因為他聰明又有趣。Natasha Bassett在社群上不吝嗇放送火辣身材，像是肉胎裝秀曼妙曲線，蕾絲罩衫讓「核彈級巨乳」呼之欲出。
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Elon Musk情史豐富
事實上，Elon Musk的桃花從沒少過，他曾在2000年與現年49歲的加拿大作家賈絲汀結婚，兩人育有五名子女，這段婚姻維持8年就宣告離婚。兩年後，Elon Musk再結新歡，與《潛行凶間》英國女星Talulah Riley二度結婚，最後仍離婚收場。之後Elon Musk又和尊尼特普前妻Amber Heard傳緋聞，2018年，他與Grimes交往，兩人育有一子 X Æ A-12 Musk。
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