習拜通話 | 習近平：「玩火必自焚」 北京已做好軍事鬥爭準備
中國國家主席習近平應約同美國總統拜登視頻通話。據白宮現場記者記錄。通話是在8:33開始，10；50結束。2小時17分鐘。涉台問題佔了新聞稿一大段，可見這是兩國元首這次通話的主要議題。兩國領導人通話前，眾議長佩洛西可能訪問台灣的消息讓中美間的氛圍趨於緊張。美國鷹派正不遺餘力地慫恿佩洛西訪台。
習近平：「玩火必自焚」 拜登再表態
中方再次就台灣問題闡述立場。習近平用了「玩火必自焚」。中國領導人的這五個字，上了很多國際媒體的頭條。
美國霍士電視台字幕就是：中國告訴拜登：PLAY W/ FIRE & YOU'LL GET BURNED（玩火必自焚）。路透社用到了標題中，標題是：Don't 'play with fire' over Taiwan（不要在台灣問題上玩火）……文章中間則這樣翻譯這五個字：「Those who play with fire will perish by it」。
「玩火必自焚」，這是中國的嚴厲警告。斬釘截鐵、擲地有聲。確實也夠坦誠直接。這就是中方態度。而事實上，幾天來，中國外交部、國防部都已一再鋪墊。
美方則重申不支持「台獨」，一個中國政策沒變。這表明在這個重大議題上，雙方合作基礎仍在。但美國立場不僅表達過一次。就在起今年3月份兩人視頻會晤時，根據新華社通稿，拜登在那次會晤中明確：
我（拜登）願重申：美國不尋求同中國打「新冷戰」，不尋求改變中國體制，不尋求通過強化同盟關係反對中國，不支持台獨，無意同中國發生衝突。美方願同中方坦誠對話，加強合作，堅持一個中國政策，有效管控好競爭和分歧，推動美中關係穩定發展。
習近平則回應：總統先生剛才又重申，美方不尋求打「新冷戰」，不尋求改變中國體制，不尋求通過強化同盟關係反對中國，不支持台獨，無意同中國發生衝突。對於你的這些表態，我是十分重視的。
把拜登的話，基本又重複了一遍。而且還說，「總統先生剛才又重申」，最後，又說，「對於你的這些表態，我是十分重視的」。這就是說，美國的承諾，我們聽了不止一遍。在台問題上，也是如此，拜登政府也不止一次表達立場。關鍵不在於你怎麼說，而是怎麼做。
中美政府在台問題都有清晰思路
從中國的角度來說，阻止佩洛西訪台，絕對不是靠一廂情願的良好想象，更不可能靠佩洛西本人或拜登政府的自我約束，靠的是中國在這個問題上拿出「不惜一戰」的亮劍精神，跟美國「打明牌」：讓美國政府清楚了解，如果佩洛西一意孤行，中國將採取實質性的軍事行動，不僅可能讓佩洛西的飛機降落不了台灣，還可能讓佩洛西訪台引發中美之間的直接軍事對抗。這一次習近平親自說出「玩火必自焚」，是更加明確清晰的警告。
事實上，拜登政府在台灣問題上的「計算」其實也很清楚：
——美國要的是「以台製華」，利用台灣問題牽制和遏制中國，順便向台灣出售軍火，幫美國的軍工大佬們撈上一筆；
——美國絕對不會為台獨拼命。美國頂多在台灣問題上重複在俄烏衝突中的伎倆，對中國進行極限制裁。但當前並不是美國就台灣問題跟中國攤牌的最佳時機，美國還沒有做好準備；
——拜登政府面臨俄烏衝突和國內經濟困難等眾多挑戰，此時此刻，更不會節外生枝，冒着跟中國發生軍事衝突的風險。
正因如此，美國政府內部，對於佩洛西訪台也有不同意見。拜登自己就親口說過，美國軍方認為，當下佩洛西訪台並不是一個好主意。另外，據報道看，拜登政府的官員也在通過私底下的交流，讓佩洛西了解如果訪問台灣，可能面臨什麼樣的中國強烈反應。
北京已經準備好「不惜一戰」
佩洛西最終是否敢訪問台灣，還可以再觀察一下，但是，就中美在台灣問題上的鬥爭策略而言，其實已經非常清楚了，那就是「狹路相逢勇者勝」。 說到底，台灣問題，對中美兩國來說，在各自戰略中的定位和價值有着明顯的不同，中美兩國願意為此付出的代價、投入的資源和承擔的風險也明顯不同。
對於中國來說，要持續不斷地就這個問題加大對美國政府的壓力，不僅在口頭上持續不斷的警告，更要在行動上讓中國人民解放軍做好各種危機預案，甚至有必要從底線思維出發，做好「台海軍事衝突今晚就可能爆發」的極限準備。
中美在台灣問題上的互動邏輯很清楚：中國越是擺出「不惜一戰」的姿態，併為此紮紮實實做好各種準備，就越有可能對美國政府內外希望「以台製華」的極端反華人士帶來實質性威懾。
本質上來說，美國在台灣問題上是一隻「紙老虎」。用台灣問題來刺激、挑釁和遏制中國，它是非常願意做的。但是，要讓這頭「紙老虎」為台獨拼命，為台獨不惜跟中國一戰，那是絕對不可能的。
但是，「紙老虎」跟「真老虎」，是可以相互轉化的。如果中國在台灣問題上不能拿出「不惜一戰」的勇氣和決心，不能拿出讓美國及其盟友絕望的壓倒性軍事實力，在台灣問題上，美國這頭「紙老虎」就會變成「真老虎」，美台用切香腸的方式相互勾連，可以做的事情還有很多，可以對中國進行刺激、挑釁和遏制的手段，還有很多，事實上，這幾年來美國政府也在不斷試探。
所以，中國今天嚴厲警告佩洛西不要訪問台灣，其意義不僅在於當下，更在於長遠。從外交部、國防部，再到中國領導人說出了「玩火必自焚」。當習近平親自說出了這句話，實際上表示北京已經準備好「不惜一戰」的所有準備。 中國國防部此前也已明確發聲：如果美方一意孤行，中國軍隊絕不會坐視不管，必將采取強有力措施挫敗任何外部勢力幹涉和「台獨」分裂圖謀，堅決捍衛國家主權和領土完整。
如今，中國就是要通過嚴厲警告和紮實的軍事鬥爭準備，緊逼拜登政府。從戰略上來說，這可以向外界表明，中國有能力讓美國忌憚、退讓。中國拿出「不惜一戰」的勇氣，也是讓國際社會看到，中國捍衛一中原則是嚴肅的、是說到做到的，這其實也是為將來中國徹底解決台灣問題打下輿論基礎。