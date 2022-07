習拜通話 | 習近平：「玩火必自焚」 北京已做好軍事鬥爭準備

中國國家主席習近平應約同美國總統拜登視頻通話。據白宮現場記者記錄。通話是在8:33開始,10;50結束。2小時17分鐘。涉台問題佔了新聞稿一大段,可見這是兩國元首這次通話的主要議題。兩國領導人通話前,眾議長佩洛西可能訪問台灣的消息讓中美間的氛圍趨於緊張。美國鷹派正不遺餘力地慫恿佩洛西訪台。

習近平:「玩火必自焚」 拜登再表態

中方再次就台灣問題闡述立場。習近平用了「玩火必自焚」。中國領導人的這五個字,上了很多國際媒體的頭條。

美國霍士電視台字幕就是:中國告訴拜登:PLAY W/ FIRE & YOU'LL GET BURNED(玩火必自焚)。路透社用到了標題中,標題是:Don't 'play with fire' over Taiwan(不要在台灣問題上玩火)……文章中間則這樣翻譯這五個字:「Those who play with fire will perish by it」。

「玩火必自焚」,這是中國的嚴厲警告。斬釘截鐵、擲地有聲。確實也夠坦誠直接。這就是中方態度。而事實上,幾天來,中國外交部、國防部都已一再鋪墊。

這是拜登就任美國總統以來,中美元首的第五次通話。(AP)

美方則重申不支持「台獨」,一個中國政策沒變。這表明在這個重大議題上,雙方合作基礎仍在。但美國立場不僅表達過一次。就在起今年3月份兩人視頻會晤時,根據新華社通稿,拜登在那次會晤中明確:

我(拜登)願重申:美國不尋求同中國打「新冷戰」,不尋求改變中國體制,不尋求通過強化同盟關係反對中國,不支持台獨,無意同中國發生衝突。美方願同中方坦誠對話,加強合作,堅持一個中國政策,有效管控好競爭和分歧,推動美中關係穩定發展。

習近平則回應:總統先生剛才又重申,美方不尋求打「新冷戰」,不尋求改變中國體制,不尋求通過強化同盟關係反對中國,不支持台獨,無意同中國發生衝突。對於你的這些表態,我是十分重視的。

把拜登的話,基本又重複了一遍。而且還說,「總統先生剛才又重申」,最後,又說,「對於你的這些表態,我是十分重視的」。這就是說,美國的承諾,我們聽了不止一遍。在台問題上,也是如此,拜登政府也不止一次表達立場。關鍵不在於你怎麼說,而是怎麼做。

中美政府在台問題都有清晰思路

從中國的角度來說,阻止佩洛西訪台,絕對不是靠一廂情願的良好想象,更不可能靠佩洛西本人或拜登政府的自我約束,靠的是中國在這個問題上拿出「不惜一戰」的亮劍精神,跟美國「打明牌」:讓美國政府清楚了解,如果佩洛西一意孤行,中國將採取實質性的軍事行動,不僅可能讓佩洛西的飛機降落不了台灣,還可能讓佩洛西訪台引發中美之間的直接軍事對抗。這一次習近平親自說出「玩火必自焚」,是更加明確清晰的警告。

美國眾議院議長佩洛西出訪行程仍未確定是否包括台灣。(AP)

事實上,拜登政府在台灣問題上的「計算」其實也很清楚:

——美國要的是「以台製華」,利用台灣問題牽制和遏制中國,順便向台灣出售軍火,幫美國的軍工大佬們撈上一筆;

——美國絕對不會為台獨拼命。美國頂多在台灣問題上重複在俄烏衝突中的伎倆,對中國進行極限制裁。但當前並不是美國就台灣問題跟中國攤牌的最佳時機,美國還沒有做好準備;

——拜登政府面臨俄烏衝突和國內經濟困難等眾多挑戰,此時此刻,更不會節外生枝,冒着跟中國發生軍事衝突的風險。

正因如此,美國政府內部,對於佩洛西訪台也有不同意見。拜登自己就親口說過,美國軍方認為,當下佩洛西訪台並不是一個好主意。另外,據報道看,拜登政府的官員也在通過私底下的交流,讓佩洛西了解如果訪問台灣,可能面臨什麼樣的中國強烈反應。

北京已經準備好「不惜一戰」

佩洛西最終是否敢訪問台灣,還可以再觀察一下,但是,就中美在台灣問題上的鬥爭策略而言,其實已經非常清楚了,那就是「狹路相逢勇者勝」。 說到底,台灣問題,對中美兩國來說,在各自戰略中的定位和價值有着明顯的不同,中美兩國願意為此付出的代價、投入的資源和承擔的風險也明顯不同。

對於中國來說,要持續不斷地就這個問題加大對美國政府的壓力,不僅在口頭上持續不斷的警告,更要在行動上讓中國人民解放軍做好各種危機預案,甚至有必要從底線思維出發,做好「台海軍事衝突今晚就可能爆發」的極限準備。

外交部發言人趙立堅,中方近期已多次向美方表明堅決反對美國眾議院議長佩洛西訪台的嚴正立場,中國人說到做到。(中國外交部官方網站)

中美在台灣問題上的互動邏輯很清楚:中國越是擺出「不惜一戰」的姿態,併為此紮紮實實做好各種準備,就越有可能對美國政府內外希望「以台製華」的極端反華人士帶來實質性威懾。

本質上來說,美國在台灣問題上是一隻「紙老虎」。用台灣問題來刺激、挑釁和遏制中國,它是非常願意做的。但是,要讓這頭「紙老虎」為台獨拼命,為台獨不惜跟中國一戰,那是絕對不可能的。

但是,「紙老虎」跟「真老虎」,是可以相互轉化的。如果中國在台灣問題上不能拿出「不惜一戰」的勇氣和決心,不能拿出讓美國及其盟友絕望的壓倒性軍事實力,在台灣問題上,美國這頭「紙老虎」就會變成「真老虎」,美台用切香腸的方式相互勾連,可以做的事情還有很多,可以對中國進行刺激、挑釁和遏制的手段,還有很多,事實上,這幾年來美國政府也在不斷試探。

所以,中國今天嚴厲警告佩洛西不要訪問台灣,其意義不僅在於當下,更在於長遠。從外交部、國防部,再到中國領導人說出了「玩火必自焚」。當習近平親自說出了這句話,實際上表示北京已經準備好「不惜一戰」的所有準備。 中國國防部此前也已明確發聲:如果美方一意孤行,中國軍隊絕不會坐視不管,必將采取強有力措施挫敗任何外部勢力幹涉和「台獨」分裂圖謀,堅決捍衛國家主權和領土完整。

如今,中國就是要通過嚴厲警告和紮實的軍事鬥爭準備,緊逼拜登政府。從戰略上來說,這可以向外界表明,中國有能力讓美國忌憚、退讓。中國拿出「不惜一戰」的勇氣,也是讓國際社會看到,中國捍衛一中原則是嚴肅的、是說到做到的,這其實也是為將來中國徹底解決台灣問題打下輿論基礎。