佩洛西專機離台再兜路　先飛沖繩再赴韓國　日媒：或多架戰機護航

美國眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi，又譯作佩羅西、裴洛西或波洛西）8月2日至3日訪問台灣，逗留約19小時後，3日傍晚乘坐專機抵達韓國烏山空軍基地。據飛行資訊網站顯示，「SPAR19」專機先「兜路」飛向沖繩，之後才轉方向往韓國。另外日媒稱當天下午駐日美軍基地有多架戰機起飛，或是為佩洛西專機護航。



佩洛西專機8月2日從吉隆坡飛往台灣松山機場時，「兜大圈」先穿過印尼、繞過菲律賓，之後才赴台灣，較普通客機的路線多飛近3小時，據美國傳媒界人士引述消息人士所指，此舉是為了最大限度地降低安全風險。至佩洛西8月3日傍晚離開台灣前往韓國，專機同樣打穩陣牌，也有「兜路」。

FlightRadar24網站數據顯示，「SPAR19」專機先飛向東面前往日本沖繩縣島嶼如石垣島、竹富島等，至宮古島後轉往東北方向，再飛過沖繩那霸後，才開始是幾乎直線飛向韓國。此路線較普通客機的正常路線更為偏東。

↓對比佩洛西專機離台赴韓路線與普通客機路線↓

日媒：或有多架戰機護航

日本放送協會（NHK）3日稱，6架F15戰機以及3架KC135空中加油機於下午約5時20分，從日本沖繩縣的駐日美軍嘉手納空軍基地陸續起飛，並向南飛行，指它們或為佩洛西專機護航。

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