瑯琊病毒｜醫生解讀研究報告 指出一個特性：不需感到恐懼
撰文：ETtoday
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中國山東和河南地區發現人畜共通的新興傳染病「瑯琊病毒」（ Langya henipavirus，LayV ），引發擔憂。
不過感染科醫生表示，瑯琊的近親為致死率40%的立百病毒（Nipah virus，又稱尼帕病毒）。
這類致死率高的病毒傳染力通常不會太強，難以導致世界級流行，因此不必太過恐懼。
台醫生根據NEJM新論文解釋瑯琊病毒可怕嗎：
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感染科醫師、中山醫大附設醫院兒童急診科主任謝宗學，在「Dr. E 小兒急診室日誌 」根據國際期刊NEJM在8/4刊出的新論文指出，瑯琊病毒為副黏液病毒科，亨尼巴病毒屬，最可能自然宿主為鼩鼱，外觀有點像長鼻鼠，其近親為立百病毒。
根據26個確認單獨感染琅琊病毒的病人，發現主要症狀包括發燒 （100%）、疲勞（54%）、咳嗽（50%）、食慾不振（50%)、肌肉痠痛（46%）、噁心（38%）、頭痛（35%）、嘔吐（35%），抽血結果有白血球低下、血小板低下、肝功能及腎功能異常等。研究推測，瑯琊病毒可誘發致死疾病，目前尚無人傳人的證據，但觀察族群人數過少，未來仍需追蹤。
謝宗學指出，瑯琊的近親雖是致死率40%的立百病毒，但其真正致死率未知，若未來證實或演變成有人傳人的能力，跟嚴重急性呼吸系統綜合症（SARS，俗稱沙士）一樣，能以發燒篩檢來進行初步判斷，相較於無症狀患者眾多的新冠肺炎，較容易進行阻絕。
謝宗學說明，這類致死率高的病毒傳染力通常不會太強，較難導致世界級數的流行，因此目前只需戒慎，不必恐懼。「有了對抗SARS和新冠肺炎的經驗，若琅琊病毒真的來襲，相信我們可以從容應對。」
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