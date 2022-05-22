疫情｜病毒不斷變種傳染力增加　感冒化還要再等多久？專家解答

新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）爆發至今已出現多種變種病毒株，甚至每4到6個月就會出現一波新的疫情，目前流行的Omicron亞變種BA.2的傳染性早已是原始病毒株的好幾倍。傳染病專家指出，如果全球疫情仍然無法獲得控制，新冠病毒將會繼續變異，傳染力很快就會超過麻疹，成為全球最具傳染性的病毒，導致疫情更難掌控，而新冠病毒想要真正地感冒化，至少還需要5年。



根據《舊金山紀事報》報導，傳染性提高雖然不一定會使病毒變得更致命，但是卻可能使其更難被控制，並導致社區反覆出現疫情。衛生專家認為，目前在全球各地蔓延的新變種病毒株的傳染性可能是2019年底在中國爆發的原始病毒株的5到10倍。

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根據相關研究證實，幾乎每一種變異株的傳染性都比母病毒株還要強。Omicron的傳染性則是Delta的3倍，而Omicron的亞變種BA.2與BA.2.12.1的傳染性則是再度相差20至30%。這些變種病毒株的基本繁殖值可能已經接近15，這是一個驚人的數字，甚至能與全球最具傳染性的病毒麻疹相提並論。

史丹福大學傳染病專家席格（Robert Siegel）表示，「理論上，病毒的傳染性並沒有上限。麻疹的傳染性就好比是病毒界的米高佐敦（Michael Jordan），但新冠病毒很有可能會打敗它，而我們正在為這個病毒提供絕佳的機會來實現這個目標。」

新冠疫情仍在全球各地持續爆發，包含台灣與美國，這使得病毒可能產生新的變種，讓它可以更快且更有效地感染人類細胞。有部分科學家認為，在最近幾個月中，新變種取代母病毒株的速度，比先前來得還要快。

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儘管人們透過疫苗接種與感染病毒增強免疫，但新冠病毒仍然透過各種突變來逃避人類保護力的攻擊。雖然接種過疫苗可以避免引發重症，但人們依舊愈來愈容易被感染。就算曾經染疫也無法替人類帶來足夠的保護力，這也是為何有人至今已經被不同的變種感染2至3次。

許多科學家認為，新冠病毒在變異的過程中，致命性將會愈來愈低，即使它的傳染性更高，但是多為輕症。然而病毒至少還需要數年的時間，才有可能變異到比普通感冒還要輕微。

加州大學舊金山分校傳染病專家（Jay Levy）認為，新冠病毒的毒性會愈來愈小，但至少還需要5年才有可能減少到普通感冒的程度，在那之前人類則不能坐視不管。

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