安倍晉三去世｜兇手家晚晚傳出恐怖巨響　鄰居恍然大悟後怕不已

撰文：聯合新聞網
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日本前首相安倍晉三8日在奈良街頭演說時遭槍殺身亡，震驚全球，41歲的兇手山上徹也被捕後也在調查中供稱，手槍是自己做的，彈藥跟零件從網路上購得，其鄰居受訪時也表示，最近經常聽到山上徹也家中傳來的奇怪聲響，回想起來應該是他在製槍過程發出的聲音。

根據警方調查，山上徹也聲稱不滿自己母親因為捐款給宗教團體而破產，因此對在國內宣傳該團體的安倍懷恨在心，初步認定並非出於政治理念而對安倍下手。

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警方表示，在逮捕山上徹也現場沒收了一把長約43公分的自製槍支，同時也在山上徹也家中找到一把與作案槍枝類似的自製手槍，根據山上徹也的說法，大概是用膠帶把多根鐵管和木頭等包起來，每根鐵管內裝有子彈，與零件都是在網路上買的。

每日新聞報道，山上徹也的鄰居受訪時說，最近每天晚上都會聽到山上徹也家傳來砰砰砰的聲音，聲音大到以為在施工，如今回想起來，這些聲音可能是山上徹也在製作手槍時所發出的噪音，令人毛骨悚然。

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