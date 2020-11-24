睇《半澤直樹》學職場紓壓術　敢堅持、常運動最後一招最重要！

工作壓力讓人喘不過氣來，除了體力負荷外，心靈也會過勞，日劇《半澤直樹》以「加倍奉還」一句經典台詞，在亞洲掀起熱潮，上班族可借鏡主角的職場生存術來紓壓。

半澤直樹職場抒壓術！！！（按圖即學）

+ 21 + 21 + 21

不想起床上班、工作效率變低、忘東忘西……你很可能過勞了！台北市立聯合醫院松德院區臨床心理科主任吳孟璋指出，「過勞」是一種身心耗弱狀態，長期處在高度壓力下的反應，表現出來的跡象，在生理方面可能有容易疲倦、腸胃不適、頸肩背肌肉緊繃痠痛、常生病的狀況；心理上則容易有焦慮、生氣、情緒低落、過度敏感、缺乏耐心、失眠、暴飲暴食等等反應。

如何覺察自己是否過勞？

吳孟璋說，最簡易的方法是檢視最近一周以來，自己有沒有好好的吃一頓飯（營養均衡、有充分時間）、睡眠是否充足安穩（至少睡6小時）、最近有無陪家人聊天等。或是可利用台灣國民健康署健康九九網站的「壓力指數測量表」，評估自己的壓力狀況，如果超標，建議諮詢心理衛生專業人士，接受系統性的心理治療。

相關文章：【半澤直樹】「凡事都跟上司爭沒用的！」 點評第二季8大金句！

+ 23 + 23 + 23

半澤直樹 教我們的職場紓壓術

適度壓力能讓人成長，但過度的壓力長期累積，一旦爆發往往難以收拾，日常生活需有排解壓力的出口，讓身心不致緊繃，創下收視佳績的日劇《半澤直樹》，就讓不少觀眾直呼大快人心。吳孟璋分析，劇中主角半澤直樹面對職場上不合理現象所展現的智慧，可供上班族借鏡。

「堅靭性」性格

半澤不輕易被打倒，面對困境勇往直前，並設法克服，不陷入悲觀情緒。這點可從小多培養成功經驗，碰到難關愈有自信克服。

有所堅持

半澤嘗試找出問題的答案，幫助客戶及銀行度過難關，為社會做出貢獻。此種「利他」觀點，會增加行動力，而不是僅從賺錢去考量。

不害怕衝突

半澤不像一般上班族逆來順受，默默忍受上司不合理的指責或要求，而是清楚表達自己的態度與立場。除了能讓情緒有出口，也有助釐清與解決問題。

相關文章：生活很累只想靠請假逃避？ 試用9個方法處理焦慮情緒｜自我管理

+ 13 + 13 + 13

人際支持

半澤有幾位好同事，不但在職場上提供情緒支持，也能給予實質的幫助。吳孟璋說，人際支持很重要，如果居家附近有聊得來的朋友，隨時想找人就可以找得到，雖然網路很方便，但見面的親近感還是大不相同。

運動習慣

運動會改變腦內運作狀態，讓情緒穩定，提升專注力，也會產生安多酚，令人愉快、較為正向積極。像半澤的嗜好是劍道，運動又紓壓，民眾如果難以抽空運動，午休健走是最方便的方式。

家人的支持也是關鍵

日劇裏，半澤最大的慰藉就是回家吃上一頓熱騰騰的晚餐，與妻子聊天。吳孟璋說，現代家庭組成以小家庭居多，家人需協調好工作與家務，職場狀況也可相互分享，多支持、少說教，一起分攤壓力，也有助凝聚情感。

壓力來襲時 可嘗試「放鬆練習」

壓力來襲時，可嘗試「放鬆練習」，例如正念呼吸、腹式呼吸，5至10分鐘即可，在吸氣、吐氣之間默念數字，同時嘗試感受暖流從頭到腳，放鬆末梢血管。吳孟璋表示，各種職場都可能碰到不合理情況，上班族若能理解這點，較不會陷入「為甚麼是我」的情境，而會嘗試去解決。

相關文章：【Work Life Balance】作息有時不算平衡 兼顧4方面生活才滿足

+ 2 + 2 + 2

【本文獲「健康醫療網」授權轉載。】