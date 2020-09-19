【半澤直樹】「凡事都跟上司爭沒用的！」　點評第二季8大金句！

時隔七年，當日本從平成走入令和，飾演半澤直樹的堺雅人帶著原班人馬回來了，不管是太太半澤花（上戶彩飾演）還是好搭檔渡真利忍（及川光博飾演），還有對手大和田常務董事等，而第二季雖然還沒有播出完畢，但精采程度不下於第一季，當中的職場金句可謂是一句接着一句，直接拿來貼在辦公桌前也不為過。

《半澤直樹》第二季8大職場金句！

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1.

以牙還牙，加倍奉還！

別以為這句話在第一季就結束了，第二季一開始半澤就被問到他的人生座右銘是甚麼，這句經典名言依舊是他的答案，面對大和田常務的愛徒——伊佐山部長的欺壓、母公司搶走子公司的業務，他完全不屈服，甚至還拿來對付客戶的敵手，讓本來要被併購的公司，回頭併購買家，在商場上絕對不能手軟！

2.

一遇到事情就只會把人事掛在嘴上，你是去向老師告狀的小學生嗎？

雖說辦公室有時候憑的是真本事，但遇上人脈很廣的同事，隨便可以影響人事異動的，可就得小心一點了，可不是每個人都可以像半澤一樣說自己沒在怕，不過這句還是可以拿來回嗆一下：「你是去向老師告狀的小學生？」

更多半澤直樹金句（按圖閱覽）：

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3.

我們要堅持以顧客為優先！

這句話乍聽之前會助長台灣氾濫的奧客，但在劇中會不斷聽到半澤強調，這句話其實用在對的地方就是某種程度的護身符，拿來教育腦袋未開的下屬，或是阻擋一心只想獲利的同事亂出點子，「要分析各種可能性，提出最有利於客戶的計劃」，否則「客戶對於我們的信賴會跌落谷底」半澤就是一直奉行這個原則，而且也是他中央銀行董事長一直強調的，所以他即便不是直屬上司的最愛，還是頗得董事長的眼緣。

4.

重要的不是在哪工作，而是如何去工作！

「客戶控」的半澤永遠將客戶的利益放在第一位，因為銀行員的工作，是期許客戶與公司的發展，向他們提供協助。任何的工作目標皆是如此，重要的不是在哪工作，而是如何去工作，這裡面沒有輸贏。就因為半澤不管是在中央銀行大阪西分行、中央銀行還是中央證券都抱持這種心態，才能重回總行。（但其實他還是很在意在哪裡工作的啦）

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5.

凡事都要跟上司爭是沒用的！

半澤在第一季尾巴成功令大和田下跪，不過也在第二季被趕到了中央證券，要再回到總行需要花費不少力氣，讓半澤跟同期下班喝酒時感嘆：現在的我就是最合理的最終結果，凡事都要跟上司爭是沒用的。只能說雖然董事長賞識很重要，但日常還是上司在管理啊，如果凡事都要爭到贏是沒有用的。

6.

鋼筆過了一萬年也能繼續用，所以日文叫萬年筆！

還記得在第一季裡，半澤拿著一個小小的螺絲說：「就是這個小小的螺絲撐起了日本經濟」，體現日本的小螺絲釘職人精神；而第二季若要選一句代表日本價值的名言，應該就是這句話，強調職人精神，還有對金融業喊話要支持日本這些小企業。至於日文是不是因為可以用一萬年，才叫鋼筆為萬年筆，已經不可考，就當日本人的嚮往和幽默看吧。

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7.

只要是我應當為之的事，我必定全力以赴，這就是上班族！

要說半澤每次都能活下來，可能就是堅持當一天和尚敲一天鐘吧，而且鐘還敲好敲滿；面對要被調到偏遠小島，他還是很積極找尋各種方法挽救公司的業績，縱使周遭的人連好朋友都勸他放棄，可是他還是像賭注全押一樣，要撐到最後一分一秒，你無法說他奴，因爲他是在本分之內努力，就像山豬一樣不斷衝衝衝。

8.

腳踏實地誠懇做事的人必能得到回報！

比起以牙還牙的強烈宣言，第二季提到半澤深埋在心中的三個信念，包含了「能夠大聲承認正確的事」、「組織與社會的常識認知必須一致」，以及「腳踏實地誠懇做事的人必能得到回報」。

聽起來很傻，但半澤之所以可以一次又一次化險為夷，就是腳踏實地誠懇做事，因為解決一切問題的方法，往往藏在細節工作中，不只半澤如此，第二季中，中央銀行會不斷丟爛攤子給子公司中央證券，半澤的屬下—菜鳥森山仍舊默默把工作做完，才發現了與收購案相關的線索，解決了當下的危機。

《半澤直樹》令人拍案叫絕之處，就是每次都覺得情況危急之時，下一秒半澤就能扭轉頹勢，我們看著，以為他內心不知道罵了多少次髒話，也覺得他「以牙還牙，加倍奉還」的精神炸聽起來都非常負能量。但他教導下屬森山時，要他心懷感謝和報恩，如果沒有這兩者，一切不過是一廂情願的幻想，要對至今為止的緣分與境遇抱著感謝的心，也許就是這樣的心態才能讓半澤一次次都可以力挽狂瀾，造就半澤奇蹟吧！

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【本文獲「GQ Taiwan」授權轉載，原標題：《半澤直樹2》強勢回歸！這 8 大「職場金句」給你在動盪的 2020 年一劑強心針！】