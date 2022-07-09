英國王室｜戴安娜王妃與夏洛特公主童年照對比：祖母基因好強大？

英國王室成員向來都是大眾矚目的焦點，媒體也喜歡將他們各自的長相拿來做對比。最近英國八卦雜誌調查發現，夏洛特小公主（Princess Charlotte）竟然神似已故祖母戴安娜王妃（Princess Diana），照片一出讓大家都嚇了一跳，因為兩人的長相的確就像複製貼上一樣，不仔細看還以為是同一人。



英國八卦雜誌《HELLO!》蒐集王室成員各個時期的照片，其中一張戴安娜王妃9歲的童年照，讓大家驚呼：「這不就是現在的夏洛特小公主嗎？」

兩人不管是五官還是笑容都如出一轍，同樣相像的還有戴安娜王妃的姪女姬蒂（Kitty Spencer），她曾在IG上曬出自己的童年照，就和夏洛特小公主非常像。

夏洛特小公主除了戴安娜和姬蒂 還和這王室成員「撞臉」？（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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王子們也都長得像一個模子刻出來的，喬治小王子（Prince George）和路易小王子（Prince Louis）雖然相差4歲，但長相宛如雙胞胎。

但路易小王子更像媽媽凱特王妃（Kate Middleton），對比凱特王妃5歲時的照片，眉眼的神韻和嘴唇形狀完全一模一樣，不禁也讓人感嘆血緣真的騙不了人！

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