Spencer｜新戲「原汁原味」重現戴妃痛苦掙扎　王室專家稱太殘忍

撰文：聯合新聞網
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以已故英國王妃戴安娜（Princess Diana）為主題的新片《Spencer》被英國皇室專家痛批剝奪了戴妃的尊敬與尊嚴，還說威廉與哈里看了一定會很生氣。

電影7日晚間在倫敦首映，由荷李活女星姬絲汀史釗活（Kristen Stewart）主演，電影描述戴妃在威廉面前崩潰痛哭，還自殘，對抗厭食症和暴食症。電影甚至描繪戴妃出現她故意將自己摔落樓梯，以及她在戴上查理斯送給她的珍珠項鍊時感到呼吸困難的情況，皇室專家都認為太殘忍了。電影11月5日在港上映。

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