哈薩克：習近平9月14日對努爾蘇丹進行國事訪問

俄衛網9月5日引述哈薩克外交部表示，中國國家主席習近平9月14日對努爾蘇丹（Nur Sultan）進行國事訪問，計劃簽署一系列合作協議。如果他真的成行，便是趁親身出席上合組織峰會之便進行訪問。這會是他在疫情爆發2年多以來首次出國訪問。



圖為2022年7月29日至30日，中央統戰工作會議在北京召開。中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平出席會議並發表講話。（新華社）

美媒8月19日引述消息人士報道，習近平或會在9月前往中亞，親身出席上合組織峰會，並與俄羅斯總統普京（ Vladimir Putin，又譯作普丁、蒲廷或蒲亭）會面。

上合組織峰會9月15日至16日將在烏茲別克歷史名城撒馬爾罕（Samarkand）舉行，當時《華爾街日報》引述有份籌備峰會的人士指，習近平的辦公室暗示他可能會親自出席，但他們也提醒稱計劃仍在不斷變化中。

報道指，中方辦公室又開始準備在峰會期間與巴基斯坦、印度、土耳其的領導人舉行雙邊會議，這些領導人也計劃出席峰會。

習近平2020年1月訪問緬甸之後、新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情爆發兩年多來沒有任何出國訪問行程，無論是G20還是APEC，或是上合、金磚領導人峰會，他都以視頻講話形式參與。外界都在猜測，他在疫情爆發後首次外訪的目的地，這將有特殊意義。

時任緬甸國務資政昂山素姬（右）與中國國家主席習近平2020年1月17日在內比都總統府舉行會談。（AP）

英國《衛報》8月中旬曾報道，習近平將訪問沙特，預計將到訪問利雅得、吉達和計劃中的沙特西部海岸的大城市尼奧姆。但中國外交部未有就相關事件發表評論，被問及相關事宜時，外交部發現人稱沒有信息可分享，《衛報》亦未有具體說明從哪裏獲得相關消息。

有分析認為，顯然習近平北戴河度假結束後的行程往往釋放重大訊號。將如此重要的行程定為訪問沙特，不符合慣例。而且在中共二十大召開前的敏感時刻，選擇沙特，基本不符合常理。事實上也證明，此消息不真。

印尼總統佐科維多多8月曾稱，中國國家主席習近平和俄羅斯總統普京都會出席11月舉行的G20峰會。圖為印尼總統佐科維多多2022年8月17日在雅加達的獨立宮出席該國獨立77周年的紀念活動。當天是印尼獨立日。（AP）

彭博社8月19日發布印尼總統佐科維多多（Joko Widodo）的專訪內容，他稱中國國家主席習近平與俄羅斯總統普京都將參加11月在峇里（Bali）舉行的20國集團（G20）峰會。佐科維多多稱：「習近平將會來。普京總統也告訴我說他將會來。」

習近平7月26日下午在北京釣魚台國賓館同佐科維多多會談。彭博社稱佐科維多多邀請習近平出席峰會，但也指習近平未有明確回應。

雖然印尼總統佐科維多多稱，在與俄羅斯總統普京通電話時獲得對方口頭答應出席G20峰會，但從克里姆林宮最新說法看來，行程仍有變數。圖為2022年8月15日，俄羅斯總統普京在莫斯科市郊出席活動時發言。（AP）

俄羅斯克里姆林宮4日稱，有關總統普京出席G20峰會一事，須考慮很多包括安全及地緣政治局勢在內的因素再作決定。

G20在11月15至16日在印尼峇里島舉行。在俄烏戰爭持續、中美關係及台海局勢緊張之際，外界關注習近平及普京會否現身峰會。