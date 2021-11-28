凱特王妃「家暴照」貼通街　宣揚反家暴　竟未得英國王室同意？

英國《太陽報》報道，英國威廉王子妻子凱特沒有同意，她的照片就被變造（改圖 / P圖）成遭家暴的模樣，在歐洲各地張貼，目的是宣揚終結家庭暴力。
變造圖片的是意大利藝術家AleXsandro Palombo，這些照片已張貼在意大利米蘭和西班牙的公車站與建築物上，並附上可怕的圖說。
凱特不是唯一被變造照片的人，其他包括美國副總統賀錦麗、西班牙王后萊蒂西亞（Letizia Ortiz）、歐盟執委會主席馮德萊恩等。（點圖放大瀏覽）▼▼▼
幾位名女人的照片都修改成遭家暴的樣子，紅、白兩色字體的圖說寫著：「她通報他家暴，但沒人相信她，她覺得很孤單。她不受保護，沒人阻止他。她正在被殺害。」
太陽報說，據了解，沒有人就變造照片事先徵求肯辛頓宮（Kensington Palace）的意見。
同場加映：全球王室女性美貌大比併 戴安娜仍無可匹敵 梅根險勝凱特（點圖放大瀏覽）▼▼▼
+6
同場加映：疫情下家暴受害者「避無可避」 美國「佛心」公司免費助人搬家（點圖放大瀏覽）▼▼▼
+7
智利Burger King惡搞圖 漢堡塞住蘇彝士運河 埃及人憤怒抵制英國王室︱梅根上節目「為藝術犧牲」 揭懷孕時被禁止做這件事不只Bitcoin 十大最矚目加密貨幣 有一種由惡搞變幣圈寵兒拜登就任｜桑德斯「爺爺造型」被惡搞 網民製成Meme迷因圖瘋傳英國王室︱梅根上電視「呻窮」惹爭議 外媒：從小讀貴價私校2025日本大阪世博LOGO被嘲太詭異 網友起名「殺掉君」掀惡搞潮王室傳記作家：梅根凱特曾為婚禮吵架 從不親密全因「這問題」英國王室｜哈里梅根戀情現紅燈？外媒指鏡頭後兩人私下無話可說普京全副武裝視察醫院 「天線得得B保護衣」成惡搞新寵英國王室｜凱特與拉度簡奴拍檔雙打 網球場揮拍各有看頭戴妃電影《Spencer》中文版預告終曝光 將揭秘英國王室離婚內幕美主播病假信廣發200電視台 行家「惡搞」 同事「設壇」祈福英女王若駕崩怎辦？英國王室對策密件疑外泄 王儲繼位計劃也曝光
延伸閱讀：
【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】