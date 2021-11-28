凱特王妃「家暴照」貼通街　宣揚反家暴　竟未得英國王室同意？

英國《太陽報》報道，英國威廉王子妻子凱特沒有同意，她的照片就被變造（改圖 / P圖）成遭家暴的模樣，在歐洲各地張貼，目的是宣揚終結家庭暴力。



變造圖片的是意大利藝術家AleXsandro Palombo，這些照片已張貼在意大利米蘭和西班牙的公車站與建築物上，並附上可怕的圖說。

凱特不是唯一被變造照片的人，其他包括美國副總統賀錦麗、西班牙王后萊蒂西亞（Letizia Ortiz）、歐盟執委會主席馮德萊恩等。（點圖放大瀏覽）▼▼▼

幾位名女人的照片都修改成遭家暴的樣子，紅、白兩色字體的圖說寫著：「她通報他家暴，但沒人相信她，她覺得很孤單。她不受保護，沒人阻止他。她正在被殺害。」

太陽報說，據了解，沒有人就變造照片事先徵求肯辛頓宮（Kensington Palace）的意見。

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