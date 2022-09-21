英女王國葬｜新聞直播期間驚傳怪異女聲　一句氣音低語嚇怕網民

英國女王伊利沙伯二世（Queen Elizabeth II）與世長辭，國葬典禮也於9月19日舉行，但英國《獨立電視台》（ITV）直播時，卻錄到一段非常清晰的詭異女聲，把觀眾及網民嚇壞了。



在空拍直播畫面中，女王靈車車隊緩緩駛往西倫敦，此時女聲幽幽說道，「死亡是不可逆轉的，事實是她被困住了。」奇怪的是，男主播彷彿甚麼都沒聽到一樣，依然持續播報現場畫面。

I’m obsessed with this what the hell happened @itvnews pic.twitter.com/uu2ONYoktW — an ancient man (@goulcher) September 19, 2022

《獨立電視台》目前尚未承認或解釋女聲屬於誰、從何而來，或者為何說出如此令人毛骨悚然的一句話，但這段影片在Twitter上瘋傳後，大家都嚇壞了。

．「這天X的是甚麼？ITV？」

．「一個女妖在ITV上竊竊私語！」

．「這真的把我嚇壞了。」



網民們也提出各種推測，一些人提出較合乎邏輯的解釋，他們認為可能是棚內工作人員試圖低聲說話，卻仍不幸被收音了。另一些人提出荒謬揣測，直呼那是「戴安娜的鬼魂」。

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