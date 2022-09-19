英女王國葬｜梅根流淚送行　媒體拍得「她哭到底妝浮粉」

英女王伊利沙伯二世（Queen Elizabeth II）19日國葬儀式舉行後，靈柩被運到威靈頓拱門。在儀式結束、它被抬上靈車、準備運往溫莎時，哈里王子夫人梅根（Meghan, Duchess of Sussex）流着淚為女王送行。不少媒體都拍到她哭妝都花了。



美媒PageSix在19日稱，當靈柩被運到惠靈頓拱門、將抬到靈車上時，有人看到梅根擦眼淚，她的嘴唇顫抖。女王靈柩在惠靈頓拱門經靈車運往溫莎堡。

梅根以「無聲的語言」表達她對女王的尊敬。梅根出席國葬儀式時配戴的鑽石和珍珠耳環，是女王生前送給她的。她身上由Stella McCartney設計的黑色裙子已非第一次出現在鏡頭前。梅根曾穿着它，在另一場合向女王致敬。

外界無從得知梅根流淚時的心情，她與丈夫跟英國王的關係變得更複雜卻是事實。這始於去年初她與丈夫「脫英」、卸下王室高級成員身份遷往美國加州——這是他們對英國王室投下的第一個「震撼彈」。

第二個「震撼彈」是2021年3月7日美國名嘴奧花雲費（Oprah Winfrey）對哈里夫妻進行的核彈級訪問播出，梅根直言有王室成員對她有種族歧視，還指有人說，不知她兒子出生後膚色有多黑。

這令王室陷入尷尬，英女王2021年3月9日發聲明回應，她一貫表現大方，亦婉轉指出梅根發言有疑點。

聲明儘管這被視為女王委婉的反擊，仍能讓外界感到她對哈里夫婦的感情。有分析認為，女王心底裏仍是維護哈里和梅根的，而女王的離世，也被視為夫妻倆與王室「融冰」的契機。

除了梅根，查理斯三世以及喬治王子也被拍得在西敏寺內拭淚。

靈柩會在香港時間晚上11時進入聖喬治教堂，由溫莎教長康納（David Conner）主持儀式，預計有800名賓客出席。儀式結束後，其靈柩將安放於國王喬治六世紀念教堂（The King George VI Memorial Chapel），與已故丈夫菲臘親王（Prince Philip）合葬。

由於梅根的言行富爭議，她往往成為媒體焦點，甚至有報道認為她看似在微笑的表情，是對女王不敬。圖為2022年9月14日，哈里王子夫人梅根離開倫敦西敏廳。（AP）

由於梅根的言行富爭議，她往往成為媒體焦點，甚至有報道認為她看似在微笑的表情，是對女王不敬。圖為2022年9月14日，哈里王子夫人梅根離開倫敦西敏廳。（AP）

由於梅根的言行富爭議，她往往成為媒體焦點，甚至有報道認為她看似在微笑的表情，是對女王不敬。圖為2022年9月14日，哈里王子夫人梅根離開倫敦西敏廳。（AP）