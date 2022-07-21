安倍晉三去世｜疑兇山上徹也母親想繼續信統一教　破產後仍舊捐錢

日本前首相安倍晉三8日遇刺身亡，41歲槍手山上徹也當場被捕，宣稱犯案動機是母親迷信統一教導致破產。



調查發現，山上至少欠下數十萬日圓債務，可能是靠借款來支付製造武器所需費用。

而山上母親案發後曾表示，要向安倍家屬道歉，但仍想繼續信教。

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《日本電視台》（NTV）報道，山上2005年離開海上自衛隊後，以臨時工及派遣工身分輾轉工作，但今年5月以來皆是無業狀態。

搜查相關人士透露，山上犯案當時銀行帳戶餘額約20萬日圓，信用卡貸款等債務卻至少有數十萬日圓。

山上被捕後供稱，因生活窮困，進入7月後決心犯案。

警方認為，他可能在生活費見底之前就開始將殺害安倍的計劃付諸行動，並靠借款支付自製武器的費用，現正謹慎深入調查。

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《周刊新潮》則指出，與山上母親關係密切的統一教會相關人士17日透露，山上母親在案發後曾親口表示，要向安倍家人道歉，但對於刺激兒子犯下重罪的統一教會沒有任何一句批評，僅稱：「造成這樣的事情是我的疏忽，但我想繼續信教。」

山上母親據傳是因長年遭受丈夫家暴，加上長子罹癌、家人相繼過世，連番打擊令她轉向宗教尋求慰藉，才會篤信統一教。

山上的伯父此前受訪則透露，她入教時就捐出2千萬日圓，後來又靠保險金、變賣房地產，至少獻金1億日圓，即使破產仍持續捐款。

【本文獲「ETtoday」授權轉載。】