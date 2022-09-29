北溪天然氣管道︱丹麥：泄漏量相等於全國排放三分一溫室氣體

連接俄羅斯至德國的北溪天然氣管道（Nord Stream）日前在波羅的海（Baltic Sea）泄漏天然氣事件，丹麥官員9月28日警告，氣體泄漏量可能相等於丹麥一年溫室氣體的總排放量。



美聯社報道，有關泄漏分別發生於丹麥及瑞典的專屬經濟區內，丹麥能源署負責人Kristoffer Böttzauw表示，北溪1號及2號天然氣管道三處受損位置的泄漏量，約等於丹麥年度二氧化碳排放量32%。該國在2020年排放大約4500萬噸二氧化碳。

他指出，當局預計管道的氣體會在10月2日或之前完全排除，稱目前情況並不容許專家到現場調查。Böttzauw形容，管道位於70至90米深的海床，它由12厘米厚的鋼管組成，再由混凝土覆蓋。

歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）認為，事件由人為破壞引起，揚言歐盟會作出盡可能最強力回應，但沒有將矛頭指向俄羅斯。美國國務卿布林肯（Antony Blinken）則指，事件如果是故意，並不符合各方利益；俄羅斯亦表示人為破壞的指控荒謬，莫斯科方面的檢察部門宣布就事件進行「國際恐怖主義」罪調查。