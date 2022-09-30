伊恩吹襲美國佛州至少12死　再增強為一級颶風　將二次登陸南卡州

颶風伊恩（Hurricane Ian）9月28日以4級颶風姿態登陸美國佛羅里達州（Florida），造成最少12人死亡。它29日一度減弱為熱帶風暴，之後再增強為一級颶風並向東北方移動，預料它30日會在南卡羅來納州（South Carolina）登陸。



截至29日傍晚，已有12人在伊恩侵襲期間死亡，當中有7人在佛州西南部的夏洛特縣（Charlotte County）死亡。總統拜登（Joe Biden）形容，伊恩可能是吹襲佛羅里達州的最致命颶風。

佛州大批居民受停電影響，根據全美停電訊息網（PowerOutage.us），截至29日下午，當地有逾230萬用戶受停電影響。

颶風伊恩：颶風伊恩2022年9月28日以4級颶風姿態登陸美國佛羅里達州。圖為2022年9月29日，佛羅里達州邁爾斯堡海灘有船隻被海浪沖到街上，當地有建築物受損。（AP）

佛州嚴重水浸，很多居民被困家中或大廈內，救援人員用橡皮艇將他們救出。州長德桑蒂斯（Ron DeSantis）表示，美國海岸警衛隊、國民警衛隊、城市搜救隊29日進行最少700次救援，當中大部分是空中救援。

颶風警告在南卡羅來納州沿岸地區及北卡羅來納州（North Carolina）小部份地區生效。美聯社30日稱，在南卡州查爾斯頓（Charleston），29日有很多居民駕車離開，他們可能是正前往地勢較高的地方暫避。在當地易受洪水影響的區域，民眾在商店前放置沙包，以防止洪水湧入店內。