伊恩襲美國最少45死　追風者捕捉可怕瞬間　民房不敵洪水遭沖走

颶風伊恩（Hurricane Ian）9月28日以4級颶風姿態登陸美國佛羅里達州（Florida），造成最少45人死亡。它9月30日下午再在南卡羅來納州（South Carolina）登陸，其後減弱為熱帶氣旋。有現場影片顯示一幢房屋被洪水「連根拔起」沖走的可怕情景。



這影片是「風暴追逐者」奧爾森（Max Olson）在9月30日所拍。從片段畫面可見，「伊恩」強襲邁爾斯堡（Fort Myers）後，街上洪水「波濤洶湧」，路旁的樹木已被浸至接近頂部的部份，由此可見水位有多高，而那棟紅色房屋則開始「站不穩」。

在強風暴雨不斷侵襲下，這座民房終於敵不過它的威力，自地基上鬆脫，整個建築隨洪水而走，僅留下數片殘骸。奧爾森稱，所幸這間屋的屋主在它被沖走前已逃生。

美國總統拜登（Joe Biden）9月30日稱，災區的重建工作可能需要數月，甚至是數年時間才能完成。

Absolutely heartbreaking footage captured by our surge probe of catastrophic storm surge washing away homes. I have never seen anything like this. We have now left the area as hoards of emergency crew have arrived. #HurricaneIan



FULL VIDEO - https://t.co/DOJJn2VThV pic.twitter.com/iPBUyVKw4s — Max Olson (@MesoMax919) September 29, 2022

伊恩9月28日以4級颶風姿態登陸佛羅里達州，它9月29日一度減弱為熱帶風暴，之後再增強為一級颶風並向東北方移動，並於9月30日在南卡羅來納州喬治城（Georgetown）附近登陸。它在第二次登陸的3小時後減弱為熱帶氣旋，但官員說它及它帶來的影響仍對南卡羅來納州和佛羅里達州構成嚴重危險。

美國國家颶風研究中心（National Hurricane Center）稱，預料伊恩會在9月30日減弱，並會在10月1日較晚時移向北卡羅來納州（North Carolina）或維珍尼亞州 （Virginia）期間逐漸消失。

颶風伊恩：颶風伊恩2022年9月28日以4級颶風姿態登陸美國佛羅里達州，它2022年9月30日下午再在南卡羅來納州登陸，其後減弱為熱帶氣旋。圖為2022年9月30日，消防員在南卡羅來納州默特爾比奇拯救被困在建築物中的災民。（AP）

伊恩為佛羅里達州和南卡羅來納州帶來強風及造成嚴重水浸。南卡羅來納州9月30日有兩個碼頭在風暴中受損、部份設施倒塌。

根據全美停電訊息網（PowerOutage.us），截至9月30日晚上9時30分，南卡羅來納州有逾12.8萬戶停電，北卡羅來納州有逾33萬戶停電，佛羅里達州則有逾140萬戶停電。

美國海岸警衛隊（U.S. Coast Guard）9月30日表示，在伊恩侵襲期間，他們已拯救325名災民、以及83隻寵物。