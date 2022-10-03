美國黑衣蒙面男綁架女學生失敗逃亡　影片曝光父母大義滅親去報案

美國科羅拉多州上個月底發生一宗綁架未遂事件，一名男子涉嫌在當地一所中學外，試圖綁架一名女學生失敗後逃離現場。警方公開現場監視器畫面後，該名男子的父母竟主動前往警局「告狀」，表示嫌犯疑似就是自家孩子，讓警方火速將他逮捕送辦。



根據《紐約郵報》報道，這事件發生在今年9月23日，當天早上7時30分左右，28歲的蓋特勒（Diego James Gettler）在科羅拉多州桑頓（Thornton）一所中學外面與一名女學生搭話，見對方想要離開，便從後方強行抱住女學生的腰，還用手摀住她的嘴。所幸女學生在掙扎過程中，用力扯下蓋特勒的面罩，才讓他嚇得馬上開車逃離現場。

驚見是自己兒子 夫婦主動去警局報案（點擊放大瀏覽）：

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警方調閱監視器後發現，男子犯案前將一輛灰色轎車停放在學校附近，駕駛座的車門有明顯受損，且疑似無法開啟，所以男子在逃跑時，是從副駕駛座的車門進入車內。由於警員無法馬上確認嫌犯身份，因此在23日當天晚間公布相關畫面，希望知情民眾提供資訊。

沒想到，3天後便有一對夫妻前往桑頓警察局，向警方表示嫌犯疑似就是他們的兒子，並指出警方提供的資訊與蓋特勒擁有的車輛吻合，還進一步證實駕駛座的車門是因過去發生的車禍受損無法打開，所以蓋特勒長期以來都是從副駕駛座上車。

警方調查後發現，案發當時蓋特勒的手機確實定位在該地區，因此火速在當天晚上於帕克市（Parker）的一間家得寶（Home Depot）門市外埋伏逮人，成功將他逮補到案，預計最快將於5號出庭受審。

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