新加坡研究：亞洲沿海城市沉降問題嚴重　或影響過千萬民眾

新加坡南洋理工大學（NTU）的學者最近在期刊《自然可持續發展》（Nature Sustainability）發表研究報告，指南亞和東南亞沿岸城市的沉降問題比世界其他各地嚴重，導致數以千萬計民眾面臨海平面上升的威脅。



《華盛頓郵報》及法國傳統報道，由NTU率領的國際科學家透過分析2014至2020年的衛星影像，評估全球48個人口500萬以上，人煙最稠密的沿岸城市土地沉降情況。其中越南最大城市及商業重鎮胡志明市以每年16.2毫米下沉，速度是眾多研究對象之最。

巴基斯坦南部港口城市吉大港（Chittagong）則排行第二，每年下沉超過10毫米。印度西部城市艾哈邁達巴德（Ahmedabad）、印尼首都雅加達（Jakarta）、緬甸商業中心仰光（Yangon）亦曾在高峰期每年下沉超過20毫米。

研究指出，不少快速下沉的沿岸城市都是迅速發展的巨大城市，而且全是因為興建密集的建築物，導致大量地下水被抽走，造成土地下沉。

報告稱城市下沉問題並非由氣候變化引起，但研究人員認為今次報告令大家可以更理解下沉問題如何加劇氣候引致的海平面上升影響。

聯合國政府間氣候變化專門委員會（IPCC）預計，全球在2050年會有超過10億人居住在面臨海平面上升風險的沿岸城市，並稱即使溫室氣體排放量明顯減少，在今個世紀末的全球海平面仍可能上升最多60厘米。