俄羅斯國家杜馬批准兼併烏克蘭4州入俄協議

據塔斯社等多家俄媒報道，俄羅斯國家杜馬（國會下議院）當地時間10月2日在Telegram上發文稱，俄總統普京（Vladimir Putin，又譯作普京、蒲亭或蒲廷）向國家杜馬提交關於烏克蘭4州加入俄羅斯法律草案。



俄羅斯國家杜馬同日已批准頓涅茨克州（Donetsk Oblast）、盧甘斯克州（Luhansk Oblast）、赫爾松州（Kherson Oblast）和扎波羅熱州（Zaporizhzhia Oblast）納入俄羅斯聯邦的協議。

普京和這四個地區領導人9月30日簽訂協議。10月2日俄羅斯憲法法院認定，關於將4州納入俄羅斯聯邦的協議符合俄羅斯聯邦憲法。

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根據文件規定：

頓涅茨克人民共和國、盧甘斯克人民共和國、赫爾松州和扎波羅熱州與其它國家接壤的邊界是俄羅斯的國家邊界；

在2026年年1月1日前所有這四個新主體都有一個解決軍事義務和兵役問題的過渡時期；

應該在同一時期解決新地區融入俄羅斯經濟、金融、信貸和法律體系以及政府機構系統的問題。

俄羅斯法律和其它規範的法律行為從新地區加入俄羅斯那日起有效；

赫爾松州和扎波羅熱州規範的法律行為如果與俄羅斯憲法相矛盾則不適用；

頓涅茨克人民共和國和盧甘斯克人民共和國的正式文件在過渡期結束前有效或者通過俄羅斯相關法律行為時有效；

頓涅茨克人民共和國、盧甘斯克人民共和國在共和國成立新臨時負責人辦公室前繼續工作，赫爾松州州政府和扎波羅熱州政府應該根據俄羅斯法律成立臨時代理州長。

此外，今天俄羅斯國家杜馬將審議新地區加入俄羅斯的四個聯邦憲法法律。

與4個州的協議還應該由俄羅斯聯邦委員會批准。為此還將在10月4日舉行會議。

此前報道稱，根據俄國家杜馬公布的消息，普京提交的法律草案有多項內容，包括上述這四個地區的部隊將加入俄羅斯武裝力量，居住在這些地區的人員在提交申請和宣誓後可獲得俄羅斯國籍。