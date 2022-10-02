諾貝爾和平獎｜全球禍事連連災害不斷　桂冠誰屬考起評審？

諾貝爾獎委員會（Norwegian Nobel Committee）10月7日公布2022年諾貝爾和平獎（Nobel Peace Prize）得主。



全球面臨俄烏戰爭、新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情及氣候變化等危機之際，政治人物、環保社運人士以及從事人道救援的國際非政府、非牟利組織都可能獲得評審青睞。

主辦單位今年僅透露有251人及92個組織獲提名，未有說明哪些人獲提名。而根據奧斯陸和平研究所公布年度預測名單，有可能得獎的包括俄羅斯反對派領袖納瓦利尼（Alexei Navalny，又譯作納瓦爾尼）、白羅斯（前稱白俄羅斯）反對派領袖季哈諾夫斯卡婭（Sviatlana Tsikhanouskaya）、新疆維吾爾族學者土赫提（Ilham Tohti）、香港眾志創黨成員周庭和香港前立法會議員羅冠聰等。

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由瑞典科學家、發明家兼慈善家諾貝爾（Alfred Nobel）創立的諾貝爾和平獎被視為是世上最負盛名的獎項之一，但由於涉及政治，和平獎捲入爭議的次數較其他數個領域要多得多，例如美國前總統奧巴馬（Barack Obama）2009年獲獎，以及中國異見人士劉曉波2010年獲獎，都曾引發爭議。

有人認為，這些件事發生後，評審團做出決定時或會更謹慎。2021年諾貝爾和平獎得主是菲律賓記者雷薩（Maria Ressa）及俄羅斯記者穆拉托夫（Dmitry Muratov），2020年是世界糧食計劃署（World Food Programme，WFP），這些都被視為是「打穩陣牌」的選擇」。

對全世界的人來說，今年來可謂多事之秋，面臨包括疫情仍然持續、因氣候變化而增加的極端天氣事件頻生、以不平等現象加劇等問題，俄烏在2月24日爆發戰爭。

烏克蘭局勢：圖為2022年9月8日，烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）與美國務卿布林肯（Antony Blinken，不在圖中）在烏克蘭首都基輔會面。（AP）

澤連斯基？

烏克蘭戰爭對全球經濟、格局和秩序都產生深遠影響，自然會受到評審的垂顧。 歐洲議會議員呼籲頒給總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）和烏克蘭人民，除他們在博彩公司的賠率排行第二外，奧斯陸國際和平研究所（PRIO）所長于達爾（Henrik Urdal）也認為，今年和平獎有機會頒給烏克蘭國內的行動人士，諸如從事調查真相或是提供人道救助的機構與人士。

不過斯德哥爾摩國際和平研究所（Stockholm International Peace Research Institute）總監史密斯（Dan Smith）認為，澤連斯基不太可能獲獎，因為這個獎項通常會頒給為結束衝突作出貢獻的人，而非戰時的國家領導人。

史密斯認為，今年諾貝爾和平獎更可能頒給與氣候變化作鬥爭的團體或個人，或者再次頒發給國際原子能機構（IAEA），表彰國際原子能機構努力防止扎波羅熱核電站發生核災。

圖為2021年11月5日，「環保少女」通貝里於蘇格蘭格拉斯哥發言。（AP）

瑞典「環保少女」？

談及氣候變化問題，尤其是新世代為此上街的象徵，不少人都會想起瑞典16歲少女通貝里（Greta Thunberg）。她在2019年已是和平獎大熱，但其言行也不無爭議。

她公開批評各國領袖在氣候問題上「走數」，又以「飛行恥辱」（#flightshame）批評坐飛機的人，她年輕、敢言及充滿火藥味的言行成為她的標誌，但也可能令她的獲獎機會大打折扣。

對於「飛行恥辱」說法，有人大為讚賞，但也有人不接受，認為她大話連篇兼虛偽。

還有這些人和機構已獲提名

除上述人士外，今年獲得提名的人還包括前《蘋果日報》創辦人黎智英、前立法會議員李卓人、前《立場新聞》記者何桂藍、前支聯會副主席鄒幸彤、NBA球員簡達（Enes Kanter Freedom）、美國前副國務卿克拉奇（Keith Krach）、英國生物學家艾登堡（David Attenborough）、世界衛生組織（WHO）、天主教教宗方濟各（Pope Francis）、緬甸民族團結政府（National Unity Government，NUG）和圖瓦盧外長科夫（Simon Kofe）。