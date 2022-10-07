兩俄羅斯人「坐小艇」抵達美國阿拉斯加求庇　州長稱料陸續有來

烏克蘭戰事陷入膠着，俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯普丁、普亭、蒲亭、蒲廷）日前祭出局部動員令，宣布徵召多達30萬人加入前線，但徵召令一下便掀起俄人出逃潮。



兩名聲稱為了躲避徵召的俄國人10月4日逃到位於白令海的一個阿拉斯加州偏遠島嶼後，正向美國政府申請庇護。

（編按：根據美國阿拉斯加KTUU電視台引述當地鎮政府文員稱的——他們從美國阿拉斯加聖勞倫斯島（St. Lawrence Island）西北方300英里（約482.8公里）外的楚科奇（Chukchi）的埃格韋基諾特鎮（Egvekinot）一路跋涉，抵達美國。他們在抵埗後稱，是因為逃避兵役而赴美。）

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美國國土安全部發布聲明說，兩人搭乘一艘小船於4日抵達。一名發言人稱，兩人已被送往安克雷奇做進一步查問，並會以美國入境法例處理。

代表阿拉斯加州的兩名參議員穆爾科斯基（Lisa Murkowski）和丹・沙利文（Dan Sullivan）6日表示，兩名俄羅斯人在距離俄羅斯海岸約80公里的阿拉斯加聖勞倫斯島甘伯爾（Gambell）地區附近登陸後，已向美國政府申請庇護。

穆爾科斯基在聲明中說，美國海關與邊境保護局（Customs and Border Protection）從750英里外調派海岸警衛隊的飛機，趕赴甘伯爾了解情況，地方與聯邦政府也正積極合作，盡快確認此兩人身份。（編按：兩人現時遭當局拘留）。

（編按：美國阿拉斯加州州長鄧利維（Mike Dunleavy）出席記者會時稱，以他所知，兩人身處該州第一大城市安克雷奇市（Anchorage）。

鄧利維稱對情況感到意外，並預計持續會有俄人來美。）

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蘇利文則鼓勵海關與邊境保護局與海岸警衛隊一起制定因應計，以防更多俄國人出逃至美國尋求庇護。

蘇利文表示，此事清楚表明兩件事，首先，俄羅斯人並不想幫普京打這場侵略烏克蘭的戰爭，其次是，有鑑於阿拉斯加州鄰近俄國，將在「維護美國安全方面扮演重要角色」。

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