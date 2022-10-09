克里米亞大橋爆炸後半島陷入恐慌：糧油短缺　出逃人潮長龍3公里

克里米亞韃靼人民族議會主席丘巴羅夫（Refat Chubarov）10月8日晚公布，指位於刻赤海峽（Kerch Strait）的克里米亞大橋（Crimean Bridge，又稱刻赤大橋）爆炸後，居民開始搶購食品及燃料，更出現出逃人潮。



在當地時間10月8日早上，烏克蘭克里米亞大橋發生貨車炸彈爆炸，導致鐵路橋上運油列車7列油罐車廂起火。公路橋兩個地方出現部份倒塌。事件中有3人死亡。

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丘巴羅夫表示，自當日上午起，烘焙食品皆被掃清，麵粉、穀物被人大批採購， 每人3公斤，未知是否由當局人員入手。

他稱，往油站購買燃料的隊列則須輪候最久。他補充稱，在刻赤市（Kerch）東郊，希望乘渡輪離開克里米亞半島的居民排起長龍，長度超過3公里。但消息公布時仍未有渡船往返當地。

當地居民在社交媒體表示，當局正對食品和汽油實行購買限制。

烏克蘭方面，大量民眾慶祝克里米亞大橋被毀，更笑稱此為10月7日生日的俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）的生日賀禮。基輔當地亦迅速設起印有克里米亞大橋爆炸情形的展板，以供民眾自拍或與之合影，頗受歡迎。

烏克蘭國家安全及國防委員會秘書丹尼洛夫（Oleksiy Danilov）更「與眾同賀」，在社交媒體上將大橋燃燒片段配上已故美國女星瑪麗蓮夢露（Marilyn Monroe）唱出「生日快樂，總統先生（ Happy Birthday Mr. President）」的影片，留言「烏克蘭早晨」，諷刺意味甚濃。



丹尼洛夫的Twitter推文：

克里米亞大橋連接克里米亞半島和俄羅斯克拉斯諾達爾地區（Krasnodar），是半島民生物資的重要輸入管道，也是運送軍事物資的重要動脈；俄烏戰爭爆發後，克里米亞便是憑藉此橋的驚人運載量，成為扎波羅熱（Zaporizhzhia）、赫爾松（Kherson）等南部戰線的補給大後方，運送裝甲和燃料的車隊往來其上、絡繹不絕。