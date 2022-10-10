俄羅斯「斬首電梯」恐怖影片瘋傳　男子反應夠快否則「斷頸」

俄羅斯克拉斯諾達爾地區（Krasnodar）發生驚魂事件，一名男子正要踏入電梯時，車廂竟突然急速上升。



他被卡在縫隙處，幸好急中生智，整個人往後縮、跳出電梯，只差1秒鐘，頭部就會被夾斷，而上述過程都被監視器捕捉下來（點擊放大瀏覽）：

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根據Telegram流傳影片，男子原本專注地滑手機，發現不對勁後，才抬頭查看。他起初伸手阻擋從2側逼近的電梯門，隨着電梯迅速上升，才趕緊往後方逃脫。鄰居們抱怨，在這宗事故後，火警警報器響了好幾次，並且飄出不明煙霧。

綜合俄媒報嶟，本案件發生在一棟住宅大樓，居民表示，電梯最近幾週都「搖搖晃晃的」，雖然維修工上週已來處理，但人們乘坐電梯時，依然感到害怕。當局仍在調查事故原因，也要求盡速實施安檢。

事實上，電梯造成的傷亡並不罕見，安全問題值得關注。2021年，美國北卡州一名7歲男童與家人前往海濱別墅度假，才入住幾小時就不慎卡在電梯縫隙，隨著電梯上升，頭部遭重壓、頸部折斷，傷勢過重身亡。

喬治亞州18歲大學生麥克法蘭（Jaumarcus McFarland）搭電梯時，前腳才剛踏出去，電梯竟無預警「自由落體」下墜，當場被夾殺喪命。

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