新西蘭重啟兩類移民簽證申請　父母團聚簽證增加名額兼降收入要求

新西蘭移民部長伍德（Michael Wood）10月12日稱，新西蘭重新開放技術移民和父母團聚簽證申請，其中父母團聚簽證每年的名額會增加，申請人的收入要求降低。



政府11月9日會開始篩選技術移民類別的簽證申請人，並於11月14日開始篩選已遞交父母團聚意向書的申請人。

新西蘭會將每年發放的父母團聚簽證名額增加至2,500個，政府也會降低對負責擔保父母的申請人的收入要求。

根據新規定，若由一位申請人負責擔保一名父母，申請人的收入須達到工資中位數的1.5倍。兄弟姐妹也可兩人聯合擔保父母，聯合擔保人須達到工資中位數的2倍。申請人最多可擔保6位父母，每多擔保一位父母，收入門檻將提高。

伍德表示，重新開放簽證申請是讓新西蘭人與世界重新連接的計劃的一部份。他指隨着世界從新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情中復蘇，勞動力短缺仍是全球症狀，而新西蘭政府正在密切聆聽企業的擔憂，其中很多企業已獲准僱用移民，但發現在勞動力市場受限的情況下，很難進行國際招聘。

他說重新開放簽證申請預料將有助於緩解勞動力短缺的問題，並確保競爭優勢、吸引人才到新西蘭。