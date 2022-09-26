西班牙擬推新工作簽證　最長5年有效、15%稅率　目標吸引一類人

西班牙計劃發放「數位游牧」（Digital Nomad）簽證，以便英國人和其他非歐盟公民有機會一邊享受西班牙的陽光一邊工作，並享受更低的生活成本及稅收優惠。



《衛報》報道，上述簽證將提供給那些為西班牙境外企業進行遠端工作，以及最多只有20%收入來自西班牙公司的人，不過由於該法律尚未通過，仍有一些細節有待確定，但預計該簽證最初有效期為一年，並能根據申請人的情況續簽長達5年，而如配偶或子女等近親將有資格加入申請人。

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據悉，申請人必須來自歐洲經濟區以外且能夠證明他們已經遠端工作至少一年，若為自由工作者則須證明他們經常受僱於西班牙以外的公司，此外，申請人還必須證明他們將獲得足夠的收入自給自足，至於是否須接受犯罪記錄檢查則尚未有定案。納稅部分，申請人於前4年將按15%的稅率徵稅，而非標準25%的基本稅率。

西班牙此舉將加入其他15個提供數種版本的數位游牧簽證的歐洲國家行列，以克羅地亞為例，申請人的月收入必須至少為2300歐元（約港幣17,000元）、愛沙尼亞為3500歐元（約港幣26,000元）、冰島為7100歐元（約港幣54,000元）、葡萄牙則僅需700歐元（約港幣5,000元）即可。外界認為西班牙最終會將最低月收入設在約2000歐元左右（約港幣15,000元）。

西班牙國內的馬德里、華倫西亞和巴塞隆納在歐洲的數位游牧人中很受歡迎，被認為是創業的首選地。

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