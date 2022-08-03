日本都市傳說「裂口女」源於整形恐懼？今天變可愛美麗不再恐怖

在後疫情時代，口罩幾乎已經成了人們生活的一部分，出門與人社交時都得常備在臉上。不過，在疫情前，戴著口罩、身著大衣的「裂口女」，有一段時間可是嚇得許多日本學童不想上課的惡夢。今天就讓我們一起來追溯這個流傳到日本現代仍然相當有名的都市傳說吧！



比貞子更長久，不滅的口罩怪談「裂口女」

裂口女最典型的情節是這樣的：

到了黃昏的時候，會出現穿著大衣的陌生女性，戴著幾乎遮住半張臉的口罩，向路過的小孩問：「我漂亮嗎？」

如果回答：「漂亮」，女性會脫下口罩露出幾乎裂到耳朵邊的嘴，接著逼問「這樣也漂亮嗎？」



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裂口女的故事之後又衍生出了各式各樣的變種，像是如果回答「不漂亮」，女性會當場抽出菜刀或大剪刀砍死小孩，會一路尾行跟到家門前等，也有像是連念三次髮蠟或是給她黃金麥芽糖就能撿回一條命等對應的方法。

裂口女的起源與傳播

裂口女的起源眾說紛紜，目前最有力的說法認為裂口女的傳聞最早是在1978年年底出現於岐阜縣。1979年初，岐阜縣的地方報紙《岐阜日日新聞》報導了裂口女的事情，之後裂口女的傳聞便在學童間迅速擴散了開來。在學校擴散的傳聞又透過補習班跨學區迅速擴散，一路傳播到了首都圈。七月十日的朝日新聞甚至在介紹流行語的報導中介紹了裂口女。

在媒體的推波助瀾下，除了在故事中扮演受害者的孩童外，高中生、大學生乃至於主婦都加入了傳播，逐漸演變成全國性的傳聞。當時在兵庫縣甚至出現女性模仿裂口女的化妝並攜帶菜刀在路上徘徊，而被警察依違反刀槍械管制法而被逮捕。裂口女的傳聞就在這半年間風靡社會，甚至引發校方與家長的擔憂，而有巡邏和集體放學的對應措施。幾乎變成社會現象的集體恐慌，直到1979年八月暑假才突然平息。

裂口女背後傳遞的真相是？

裂口女最早能追溯的紙本資料是岐阜縣的地方報紙，而關於裂口女一開始到底是誰，或者是誰創造了裂口女的故事，最有名的分別是以下兩種說法。

第一種說法認為裂口女的出現與美容整形外科在1978年被國會正式認可為醫療行為有關。當時的女性雜誌熱烈討論著美容整形的話題，也有整形醫師透過雜誌打廣告的情況。另一方面，「整形失敗」的風險也成為了熱門的話題，被大肆討論。裂口女的誕生，剛好就在這樣的時代背景之下。事實上，裂口女的其中一種起源變體，就與整形失敗的女性有關。



第二種說法則認為裂口女的誕生與傳播和1970年代日本教育顯現出城鄉差距與貧富差異有關。當時，能上補習班的只有富裕家庭的孩子，孩童也因補習班開始出現跨學區的移動與晚歸的傾向。有些人便猜測，裂口女可能是想勸阻小孩不要去補習班，早點回家的家長所編造出來的故事。在傳播的過程中引發的社會恐慌，或多或少也和孩童學習時間的拉長有關。



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永遠不滅的創作題材

在昭和時代曾經一度引發社會現象的裂口女傳聞在恐慌平息後，變成一種近似妖怪的都市傳說殘留了下來，直到進入21世紀，仍然是熱門的創作題材。除了是許多以怪談為主題的動漫常客外，2007年與2016年都有以裂口女為主題的電影，而動漫世界則跳脫了恐怖路線，不乏有著可愛或者是其實很美麗的裂口女等創作路線，等著讀者挖掘。

脫不下的口罩，令和新怪談醞釀中？

裂口女的出現與傳播反映了1970年代日本社會的變遷，裂口女拿下口罩前後美醜的反差，與孩童在黃昏時段對戴著口罩的陌生人的恐懼，或許也反映著人們對社會變遷的不安。在如今口罩已經變成日常必備品的後疫情時代，或許很快就會出現代表這個時代的「裂口女」也說不定。

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