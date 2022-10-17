英國財相侯俊偉「緊急聲明」：「迷你預算」幾乎所有減稅措施取消

英國新財政大臣侯俊偉（Jeremy Hunt）以錄影形式公布新的稅收與支出措施，他宣布政府將取消「迷你預算」中宣布的「幾乎所有」稅收措施。



所得稅的基本稅率將無限期保持在20%，而不是在2023年4月降至19%。

他說，借錢來支持減稅是不對的。他說，在經濟環境允許下調之前，稅率將無限期地保持在20%。

他說，政府還將審查其在能源費方面的協助。

侯俊偉說沒有政府可以控制市場，但它可以就公共財政給予確定性。

他說，其宣布的計劃將避免在月底公布完整的財政計劃之前出現不確定性。

他補充說，這將帶來信心和穩定性。

英國新財相侯俊偉10月14日離開首相府。（AP）

英財政部17日發聲明稱，侯俊偉會同日會在下議院公布「一套支持財政可持續性的中期財政計劃」。

財政部說，侯俊偉將公布一套更全面的中期財政計劃，獨立預算責任辦公室（OBR）的預測也會一併公布。

英國首相卓慧思（Liz Truss，又譯作特拉斯）9月23日推出引發巨大爭議的大規模減稅計劃，英國股債匯備受衝擊，英國央行被迫入市購入國債以穩定市場。在莫大市場、政治與輿論壓力下，她放棄有關計劃，還開除原任財長的關浩霆。

英國首相卓慧思2022年10月14日在首相府簡報室出席新聞發布會，就迷你預算部份引的混亂發表講話，以及介紹新上任的財相侯俊偉。他將發布英國的中期財政報告。（AP）

卓慧思「解畫」政策急轉彎

新華社15日稱，繼10月3日放棄取消最高所得稅稅率計劃之後，英國政府14日在持續壓力之下又做出重大政策調整。卓慧思當天宣布，將保留上屆政府宣布的公司稅上調計劃，此舉每年將為政府帶來180億英鎊收入。

她14日出席新聞發布會時表示，9月英國政府宣布的大規模減稅政策在規模和速度上都超出了市場預期，當前政府必須強化財政紀律以安撫市場。英國政府將採取必要措施確保中期債務下降，但公共支出增速將較此前計劃放緩。

她說，低稅收、高工資、高增長的英國經濟仍是她的施政目標，她的工作重點是保障英國經濟穩定。新任財政大臣侯俊偉本月底公布中期財政計劃，並繼續推動政府此前宣布的針對家庭和企業的能源價格保護措施。

英國新財相侯俊偉10月14日離開首相府。（AP）

英國動盪的半個月

英國政府2021年初宣布，從2023年4月起，利潤豐厚的大企業稅率將從19%提高到25%，這是英國自1974年以來首次提高公司稅。卓慧思政府9月宣布大規模減稅措施，包括取消公司稅上調計劃以鼓勵投資。

英國大規模減稅政策引發金融市場震盪，英鎊對美元匯率一度創下歷史新低。面對劇烈的市場波動和外界質疑，英國財政部10月3日宣布，放棄此前提出的取消45%最高所得稅稅率的計劃。10日，財政部又宣布，將中期財政計劃等資訊的公布日期從11月23日提前到10月31日。

為穩定債市，英國央行9月28日宣布即日起至10月14日臨時購買長期英國政府債券。10日，英國央行宣布提高每日購債規模上限。11日，英國央行再次升級措施，將與通脹挂鉤的國債納入購債計劃。不過，外界擔憂，14日央行干預措施結束後債市混亂局面將繼續。