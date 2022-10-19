韓國麵包廠女工捲入攪拌機慘死　廠房極速恢復運作　民眾怒抵制

韓國食品集團SPC擁有眾多知名餐飲品牌，包括在韓國的31雪糕（Baskin-Robbins，又譯芭斯羅繽）、Dunkin' Donuts冬甩、Shake Shack漢堡等，15日卻傳出發生一宗恐怖意外。



一名在SPC旗下麵包工廠工作的23歲的女員工意外被捲入醬料攪拌機中，最後竟慘遭機器活活絞死。

由於現場沒有監視器，警方只能聽取相關人員陳述來調查案件，麵包工廠卻沒有停工檢查、並在意外隔天就恢復運作，讓韓國民眾怒不可遏，痛批SPC集團冷血無情，更有人發起抵制「血麵包」的行動。

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據韓媒《Pressian》報道，這名23歲女員工是在SPC集團子公司SPL的工廠工作，她在15日負責攪拌三明治醬料時，所穿的圍裙被吸入攪拌機中，因無法脫困最終慘死。

更有工會成員透露，在此次事發前一周就曾發生類似意外：有另一名工人的手被攪拌機卡住而受傷，但由於受傷工人不是正式員工、只有簽3個月的短期合約，該廠主管聲稱公司不會對合約員工的安全事故負責，更沒有將該工人送往醫院治療。

韓媒報導，已故女員工於高中時主修烘焙，畢業後沒有繼續求學，在2年前加入工廠，希望將來能開設麵包店，事發前一刻她已經工作超過10個小時。

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員工身亡意外發生後，有《JTBC NEWS》的記者於隔日（16日）前往現場調查，卻發現死者的同事如往常一樣，正在事故現場旁使用同樣的攪拌機進行作業，照常製作着三明治；攪拌機的另一側則蓋着白布，該處就是已故女員工發生意外的地方。

受害者的同事姜奎亨（音譯）表示：「一個人死了，明知道這點還要一邊工作，我很難受。她才在前一天去世­……­」還有員工指出，工廠有規定2人1組的工作守則，認為應該是他們並未遵循守則，才會釀成這起悲劇。

韓國勞動部已經下令停用同樣型號的攪拌機，SPC集團會長許英寅則在17日向大眾發表道歉聲明。警方仍在調查業者是否有違反安全措施等疏失，若有違法情事將以業務過失致死罪嫌立案搜查，但民眾怒火卻無法止息，他們批評公司做法實在太不人道，竟然在員工慘死隔天繼續讓同事上工，許多人呼籲據買該集團產品，「拒買用員工生命做出來的麵包！」、「沾血的麵包誰吞得下去？」

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