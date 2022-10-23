台媒：Elon Musk疑間接涉中國對台軍事行動

台媒10月22日引述北約（NATO）情報官員稱，全球首富馬斯克（Elon Musk）受其在中國錯綜龐大的商業網絡影響，他至少間接與北京8月的對台軍事封鎖行動有關。



美國會眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）8月訪問台灣後，中國在台灣周邊舉行大型軍事演習並對台灣發射導彈，又遭指控對包括政府機構在內的網站發動網絡攻擊。

台灣中央社10月22日報道，北約內部資深官員對馬斯克及甲骨文（Oracle）總裁兼科技總監埃利森（Larry Ellison）與中國的關係深感憂慮。

報道提到，騰訊2017年購入馬斯克名下的電動車生產商特斯拉（Tesla）約5%股份時，馬斯克稱騰訊是特斯拉的「投資人與顧問」，特斯拉2019年在上海建立超級工廠期間，也獲中國政府特殊優惠待遇。

馬斯克近期針對俄烏戰爭與台海局勢屢有爭議發言。報道指，中國積極發展國內電動車相關產業及供應鏈並拓展海外市場之際，特斯拉在中國面臨日益激烈的競爭，股價自2021年底起呈現下滑趨勢，因此北京可施壓、操作的著力點也增加。

Ukraine-Russia Peace:



- Redo elections of annexed regions under UN supervision. Russia leaves if that is will of the people.



- Crimea formally part of Russia, as it has been since 1783 (until Khrushchev’s mistake).



- Water supply to Crimea assured.



- Ukraine remains neutral. — Elon Musk (@elonmusk) October 3, 2022

他8月16日曾為中共中央網路安全和資訊化委員會辦公室主管的雜誌《中國網信》撰寫題為「相信科技創造美好未來」的文章，成為《中國網信》1月創辦以來第一名外籍作者。

這間台媒稱，除馬斯克外，深受其信任的商業夥伴甲骨文與解放軍的關係或許更令人憂心。

報道引述消息人士稱，騰訊控股（Tencent Holdings）收集的大數據及甲骨文的雲端運算技術當時首度用於建立整體作戰圖像（Operational Picture），協助解放軍進行戰略戰術決策。

解放軍因此可快速調整原已排定的海軍演訓時程，並有效整合網絡、陸、海、空及太空等多個作戰領域。